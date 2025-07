Die Unterfahrt macht gerade ausnahmsweise Sommerpause, weil im Kellergewölbe des Einsteins eine neue Klimaanlage eingebaut wird. Und vieles im Jazzleben konzentriert sich auf die Festivals in und um München herum, die wir in der SZ bereits vorgestellt haben. Man möchte also meinen, es gäbe sonst momentan kaum nennenswerten Jazz in der Stadt. Weit gefehlt.

Grammy-Preisträger Mark Turner präsentiert sich am 16. Juli im Kellergewölbe des Einstein. (Foto: Jimmy Katz)

Zum einen hat die Unterfahrt ein kleines Ausweichprogramm nebenan in einer Tonnenhalle des Einstein programmiert. Nach dem bereits ausverkauften Funk- und R&B-Großmeister Jon Cleary am 16. Juli stellt sich kein Geringerer als Mark Turner ins Kellergewölbe. Zwar ist der Grammy-Preisträger, der im November 60 wird, in gewisser Weise ein Spätstarter, weil er mit eigenen Projekten erst seit 2014 im Rampenlicht steht, aber seine Rolle als einflussreicher Begleiter und Inspirator ist kaum zu überschätzen. Im Einstein steht dem Saxofon-Vordenker sein bestens eingespieltes Quartett mit dem Trompeter Jason Palmer, Bassist Joe Martin und Schlagzeuger Jonathan Pinson zur Seite (19. Juli).

In der ohnehin seit einiger Zeit ins Einstein platzierten Piano-Solo-Reihe ist dann zwei Tage später Mathis Picard an der Reihe. Dass sich von der Klassik und dem Stride-Piano über die Farben der französischen Impressionisten und die Rhythmik ostafrikanischer Musik bis zum Soul so vieles in seinem Klavierspiel bündelt, hat natürlich mit seiner Biografie zu tun. Der in New York lebende Franzose mit madagassischen Wurzeln darf den großen Kenny Barron seinen Mentor nennen, und so unterschiedliche Stars wie Ron Carter, Lee Ritenourt oder Wynton Marsalis seine Bühnenpartner (21. Juli).

Der senegalesischen Cora-Zauberer und Sänger Momi Maiga. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Illustre Gäste kann man auch im Bergson erleben. Zunächst den senegalesischen Cora-Zauberer und Sänger Momi Maiga. Mit dem Crossover aus seiner westafrikanischen Musik mit Jazz und Flamenco war der 27-Jährige schon eine Entdeckung im Showcase-Programm der diesjährigen Jazzahead. Nun feiert er im Elektra Tonquartier sein München-Debüt mit seinem katalanischen Begleittrio, das neben dem Geiger Carlos Montfort und dem Cellisten Marçal Ayats mit dem Marco-Mezquida-Schlagzeuger Aleix Tobias besetzt ist. (12. Juli)

Ein Wiedersehen, wenn auch erstmals im Bergson, gibt es hingegen mit der Bassistin Kinga Głyk. Man konnte der polnischen Funk- und Fusion-Liebhaberin ja regelmäßig zuschauen, wie sie vom Kinder- und Youtube-Star zur etablierten Größe der erweiterten Jazzszene wurde. Jetzt präsentiert die 28-Jährige ihr neues Album „Real Life“. Tatsächlich klingt das sehr erwachsen.

Ein (Wahl-)Münchner ist dann schließlich mit dem Gitarristen Elias Prinz zu Gast, in der ins Bergson übersiedelten BR-Reihe „Bühne frei im Studio 2“. Er ist sogar noch jünger als Maiga und Głyk, hat sich aber einem alten, klassischsten Jazz-Stil verschrieben: Er wandelt auf den Spuren von Django Reinhardt und dem Gypsy Swing, aber innovativ neue Pfade erkundend. So spielt er außer mit seinem angestammten Trio und dem Django 1950 Electric Quartet auch im Modern-Jazz-Duo mit Theo Kollross und mit einem eigenen Hardbop Quintett. Und ist dafür bereits völlig zu Recht mit Preisen wie dem Kurt Maas Jazz Award und ganz aktuell dem BMW Young Artist Jazz Award ausgezeichnet worden (30. Juli).

Und dann gibt es ja noch die Jazzbar Vogler, in der spannende Künstler aus nah und immer öfter auch aus fern zu erleben sind. In die Kategorie der Locals fällt etwa die amerikanische Sängerin (klassisch wie Jazz) Tracey Adele Cooper (10. Juli). Genau wie die in Paris geborene Tochter einer Spanierin und eines Kroaten Lipa Majstrovic (25. Juli). Und wie der Schweizer Saxofonist Maximilian Geller, der im Duo mit dem Augsburger Pianisten Heinz Frommeyer zu sehen ist, einem Lach-und-Schieß- und Al-Porcino-Veteran, der nach Jahren in der Welt heimgekehrt ist (16. Juli). Die aus Pfarrkirchen stammende Lisa Wahlandt ist ohnehin seit vielen Jahren eine der besten und vielseitigsten Stimmen der süddeutschen Szene (23. Juli).

In Passau lebt die kubanische Sängerin und Tänzerin Maria Cristina Godinez Rivera, die im Vogler erstmals mit dem großartigen paraguayischen Gitarristen Pedro Martinez auftritt (11. Juli). Eine echte Tour-Station macht die argentinische Swingband Alapar (24. Juli). Aus New York kommt die brasilianische Sängerin Liz Rosa (19. Juli) und das Gespann Dylan Band am Saxofon und Joe Block am Piano (17. Juli). Deren München-Abstecher hat ihr Bassist Daniel Nagel gedeichselt. Wobei für solche Gastspiele sonst meist der auch hier beteiligte Schlagzeuger Xaver Hellmeier zuständig ist. Entsprechend illustre Gäste und Gratulanten darf man erwarten, wenn er im Vogler seine Geburtstags-Jamsession schmeißt (26. Juli).