Von Oliver Hochkeppel

Wir sind hier im Club alle süchtig nach Jazzkonzerten", erzählt Michael Stückl, der Vereinsvorsitzende und Programmchef der Unterfahrt. "Einmal haben wir während einer Fußball-WM drei Wochen im Sommer zugemacht. Das haben wir kaum ausgehalten und uns geschworen, das machen wir nie wieder." Nun aber wurde ihnen am 13. März das Heft aus der Hand genommen und der Klub im Keller des Einstein-Gewölbes Corona-bedingt geschlossen. "Genau drei Tage lang habe ich gedacht, das wird bald wieder, dann habe ich gesehen, was in den Kliniken passiert, und wusste, dass wir länger damit zu tun haben werden," sagt Stückl, der im Hauptberuf Arzt und Krankenhaus-Controller ist. Fast vier Monate lang durfte kein Publikum in den Club, 17 reine Live-Stream-Konzerte führte man in dieser Zeit durch. Seit dem 11. Juli dürfen bei den ein, zwei Stream-Konzerten pro Woche wenigstens wieder gut 30 Zuschauer in den Saal.

Und so entschlossen sich Stückl und sein Team kurzfristig, die in den vergangenen Jahren immer beliebteren, vor allem die Projekte der heimischen Musiker mehrere Tage am Stück vorstellenden "Summerweeks" durchzuziehen, wenn auch in reduziertem Umfang. Los geht es mit der Sängerin Lisa Wahlandt, die an drei Abenden drei ihrer Erfolgsprojekte präsentiert: Am Dienstag, 28. Juli, ihr schon 2002 entstandenes, viel gelobtes "Marlene"-Programm mit ihren schillernden Interpretation von Dietrich-Songs, begleitet von Walter Lang am Klavier, Uli Zrenner-Wolkenstein am Bass und Manfred Mildenberger am Schlagzeug. Am Freitag, 31. Juli, ist ihre aktuelle Band mit Mildenberger, Sven Faller am Bass und Jan Eschke am Klavier an der Reihe, einen bunten Reigen von Jazz-Standards über Pop-Klassiker bis zu Bossa Nova und eigenen Kompositionen anzustimmen. Und am Samstag, 1. August, firmiert Wahlandt als ein Teil der Drei Damen, dem Erfolgstrio mit Andrea Hermenau und Anna Veit. Den Mittwoch, 29. Juli, überlässt Wahlandt dem Duo Andrea Hermenau und Carolyn Breuer.

Gar nur zwei Mal, am 7. und 8. August, spielt das Leo Betzl Trio (LBT) sein neues, soeben auf einer Doppel-CD erschienenes Programm "Stereo". Am ersten Tag pumpen die drei mit Preisen überschütteten jungen deutschen Jazzer ihren revolutionären, von dem Bassisten Maximilian Hirning verantworteten Techno-Jazz-Sound in den Saal, am zweiten dann die Modern-Jazz-Kompositionen von Pianist Leo Betzl. Den Mittwoch am 5. August übernimmt Trompeter Matthias Lindermayr, der nach dem Ausfall der geplanten Tourneen hier erstmals sein neues Trio mit dem Pianisten Chris Gall und Schlagzeuger Andreas Haberl vorstellt, bei dem er nun auch Elektronik ins Spiel bringt.

All diese Konzerte werden live gestreamt, während bei den beiden folgenden Summerweeks, die jeweils die regulären fünf Tage dauern, nur noch der Samstag ausgestrahlt wird. Der Gitarrist Philipp Schiepek, der aktuelle, soeben auch mit dem "BMW Welt Young Artist Jazz Award" dekorierte Himmelsstürmer der hiesigen Jazzszene, präsentiert sein nagelneues, im Lockdown in seiner Heimatstadt Dinkelsbühl entstandenes Programm "Meadows And Mirrors", gleichzeitig seine erste Zusammenarbeit mit dem wohlbekannten Saxofonisten Jason Seizer. Mit von der Partie sind außerdem Matthias Pichler am Bass und Fabian Arends am Schlagzeug.

Danach ist zwei Wochen lang wirklich Pause, nicht wegen Corona, sondern weil eine neue Bühne installiert wird. Die darf vom 1. bis 5. September der an allen Tasteninstrumenten, in allen Stilen und jeder Besetzung bewanderte Matthias Bublath einweihen. Nicht wie ursprünglich geplant mit seiner Eight Zylinder Bigband samt Hammond-Orgel, sondern im rein akustischen Pianotrio mit Christian Lettner am Schlagzeug und Thomas Stieger am Bass. Von Donnerstag bis Samstag stößt auch noch Star-Saxofonist Tony Lakatos als special guest dazu.

Auch die passende Umrahmung hat man noch in aller Eile organisiert. Die Fotografen Ralf Dombrowski und Thomas J. Krebs haben alle Stream-Konzerte mit ihren Kameras dokumentiert, sozusagen stellvertretend aus dem Blickwinkel des fehlenden Publikums. Eine Auswahl ihrer Bilder wird als Ausstellung unter dem Titel "Goin' On! - The Local Heroes Lockdown Sessions" die Wände der Unterfahrt zieren. Allerdings kam die Idee dazu so kurzfristig, dass es wohl bis Ende kommender Woche dauern wird, bis alle Fotos hängen.

Jazz Summerweeks: Lisa Wahlandt, Di., 28. Juli bis 1. August, LBT, Fr. u. Sa., 7. u. 8. August, Philipp Schiepek, Di. bis Sa., 11. bis 15. August, Matthias Bublath, Di. bis Sa., 1. bis 5. September, jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42