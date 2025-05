Manchem Musiker mag es bei einem Auftritt vorkommen, als würde er in den Ring steigen. In München tun das Jazzer inzwischen buchstäblich. Im „ Boxwerk “ veranstaltet der kunstsinnige und umtriebige Gründer und Chef Nick Trachte seit einiger Zeit die Reihe „Uppercut Jazz “. Top-Leute der heimischen Szene, aber auch Größen aus New York spielen bei diesen „Footwork Sessions“: entweder auf der Galerie über der „Werk-Bar“ an der Stirnseite des Box-Clubs oder mitten in der Halle im originalen Boxring der Olympischen Spiele von 1972, so wie in den kommenden Tagen.

Wie sich das Ganze entwickelt hat, ist fast eine Rocky-Balboa-Geschichte: Vor 16 Jahren eröffnete Nick Trachte sein „Boxwerk“ in einer Hinterhofgarage. Sein Traum war es immer, etwas Größeres zu finden, wo sich Boxtraining ganzheitlich mit anderem verbinden ließe. 2021 wurde dieser Traum dann gleich schräg gegenüber wahr – und die Maxvorstadt zur „Boxvorstadt“, wie es ein Schild im Hof der Schwindstraße 14 verkündet. Trachte hatte sich bei der Vergabe einer ehemaligen Eisenschmiede gegen viele Mitbewerber durchgeboxt und endlich das perfekte Setting für sein „Lebenswerk“ gefunden.

Kämpft mit Jazz, Kunst und Gin Tonic gegen die Klischees: Boxwerk-Chef Nick Trachte. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Der Ex-Boxer und zweite Vorsitzender des Bayerischen Boxverbandes mit ghanaischer Ehefrau versteht sein „Boxwerk“ als großes Integrationsprojekt. Dabei setzt er an seinen vielfältigen Interessen an. Zum Beispiel mit der „Werkbar“, die einen Vorläufer hat: Im „Kunstpark Ost“, dem Vorvorgänger des Werksviertels, gab es einst eine gleichnamige Bar, oben in der Kranhalle der ehemaligen Pfanniwerke. Trachte war dort einige Zeit Türsteher und träumte seither von einer eigenen Bar. In der mixt dann schon einmal als „Gastschicht“ ein Robin Lühert, neben anderen Auszeichnungen auch Deutscher Cocktail-Meister 2022.

Gutes für Körper, Seele und Geist, das gehört für Trachte zusammen. Also auch der Sport und die Kultur. „Miles Davis hat durch Boxen seine Heroinsucht besiegt. Bob Dylan boxt. Etliche Künstlerinnen und Künstler haben sich mit dem Sport in ihren Werken auseinandergesetzt“, sagt er. Mit seinen Aktionen arbeitet Trachte natürlich auch gegen das immer noch vorhandene Klischee vom Boxen als Angelegenheit für tumbe Schläger an. Es geht ihm darum, Menschen aller Art zusammenzubringen. „Das ist doch gerade jetzt wichtiger denn je. Die Events bauen Brücken für Leute, die sonst vielleicht nie einen Fuß ins Boxwerk setzen würden.“

Schon als seinerzeit Bar, Boxring, Umkleiden, Duschen et cetera in die neuen Räume eingebaut wurden, öffnete Trachte sie dementsprechend auch der Kunst. 18 Studierende der Akademie der Bildenden Künste durften sich als Teil der Jahresausstellung der Hochschule hier austoben. Auch danach konnten sich immer wieder Künstler wie der Maler Milan Mihajlovic oder der Comic-Zeichner Reinhard Kleist in der Schwindstraße präsentieren. Kleist stellte zuletzt im Januar seinen neuen Comic „Knock Out!“ über den schwarzen, bisexuellen Boxer Emile Griffith vor, bevor tags darauf eine Ausstellung mit Comics, Zeichnungen, Illustrationen und Plakaten zum Thema Boxen eröffnete.

Apropos: Die einheitliche und einprägsame Grafik der Plakate und Internet-Einträge zu den Veranstaltungen hat sich inzwischen in den Köpfen festgesetzt und gehört fast schon zum Stadtbild. In diesen Kulturreigen reiht sich, und das auch schon seit mehr als zehn Jahren, auch noch die Stand-up-Comedy-Reihe „Punchlines“. Und dann ist da ja eben noch die Musik. Selbst Opernsängerinnen traten schon im Boxring auf, aber der Schwerpunkt liegt auf dynamischem, groovendem Jazz, ganz nach dem Geschmack des Betreibers.

Wie sieht denn nun die besondere Verbindung vom Boxen zum Jazz konkret aus? Um das zu erläutern, zitiert Trachte gerne große Box-Legenden. Sugar Ray Robinson etwa, der gesagt hat: „Rhythmus ist alles im Boxen. Jede Bewegung, die du machst, startet mit deinem Herzschlag.“ Oder den „Größten“ Muhammed Ali, der die Geistesverwandtschaft so umschrieb: „Ich habe nie gegen jemanden gekämpft, sondern immer nur für etwas“, ein Spruch, der auch ganz oben auf der Homepage des Boxwerks steht. Und schließlich Alis großen Kontrahenten und Weltmeister-Kollegen George Foreman, der es ganz direkt formulierte: „Boxen ist wie Jazz. Je besser, desto weniger Leute wissen es zu schätzen.“

Wobei das Understatement inzwischen nicht mehr so ganz richtig ist. Das Publikum strömt indessen ordentlich zu den Gratis-Konzerten. Auch beim letzten Uppercut Jazz war die Halle gut gefüllt. Das dürfte jetzt kaum anders aussehen, wenn am 28. und 29. Mai gleich vier illustre Bands loslegen. Am Mittwoch steigt um 19 Uhr zunächst das Münchner Trio Prepared in den Ring. Dahinter verbirgt sich das erst kürzlich aus der Taufe gehobene Projekt des Pianisten Chris Gall, des Saxofonisten Florian Riedl und des Schlagzeugers Christoph Holzhauser mit rhythmisch-seriellem Ambient-Jazz mit präparierten Saiten des Flügels, nicht unähnlich dem, was LBT macht. Danach gehört Gästen aus New York die Bühne: Daddy Rabbit ist die Band des auf eindringliche Melodien abonnierten Pianisten Misha Piatigorsky und der kraftvollen, preisgekrönten Sängerin Emily Braden.

New York ist auch eine der Heimaten des Pianisten Tino Derado, seit er dort an der New School studierte. Neben Berlin und Hannover, wo er an den Jazz-Instituten lehrt. Seine weltmusikalisch durchsetzte Musik wird am Donnerstag von Stammgästen des Uppercut Jazz begleitet, dem Saxofonisten Götz Grünberg, dem Bassisten Peter Cudek und dem Drummer Oleg Markov. Schließlich gehen die beiden Jazztage im Boxwerk mit einer besonderen Kombination von klassischen Meisterwerken mit sensibler Lyrik zu Ende. Die junge Konzertpianistin Bota Zakir begleitet den „Master of Ceremonies“ des Boxwerks, den Londoner Dichter, Sprecher und Filmemacher James E. Kenward.

Uppercut Jazz mit Daddy Rabbit, Tino Derado, Prepared, Bota Zakir und James E. Kenward, Mittwoch und Donnerstag, 28. und 29. Mai, 19 Uhr, Boxwerk, Schwindstraße 14, www.boxwerk.de