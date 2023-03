Sein Vater war Trompeter, sein Großvater ebenfalls, der Bruder Posaunist. In diesem allerdings klassischen "brass environment" wuchs Ralph Alessi in San Francisco auf, und es hatte, so sagt er selbst, eine gewisse Unvermeidbarkeit, dass er selbst ebenfalls zum Instrument griff. Heute lebt er in New York und gilt als einer der interessantesten zeitgenössischen Jazz-Trompeter.

Die New York Times lobt "die elegante Präzision und Kraft seines Spiels", den britischen Guardian begeistert seine "makellose Technik". Am Dienstag, 21. März, ist Alessi im Night Club im Hotel Bayerischer Hof zu erleben. Im Trio mit dem Ausnahmepianisten Florian Weber und dem Schlagzeuger Mark Ferber. "Gemeinsam kreieren die drei eine Musik, die mit subtiler Klangmalerei und sprudelnder Kreativität das Publikum zu begeistern weiß", verspricht der Veranstalter.

Ralph Alessi Trio, Di., 21.3., 21 Uhr, Night Club im Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2-6