Musikfans sollten sich jetzt Ausflüge an den Starnberger See vormerken: Zum zehnten Mal findet vom 6. bis 13. August das vom gleichnamigen Verein veranstaltete Festival "Jazz am See" statt. Und schon der fachkundige Vorsitzende - Feldafings Bürgermeister Bernhard Sontheim - sorgt dafür, dass nur exzellente Musiker zu sehen sind. Zum Beispiel das junge, zuletzt mit James-Bond-Songs erfolgreiche Quartett Pure Desmond (6.8., Alte Seeresidenz Seeshaupt), das noch blutjunge, aber bereits mit Preisen überhäufte Leipziger Trio des Pianisten (und Michael-Wollny-Schülers) Vincent Meissner (7.8., Beccult Pöcking), die grandios besetzte und konkurrenzlos groovende Eight Zylinder Bigband des Münchner Tastencracks Matthias Bublath (9.8., ebendort), das knackige Orgel-Trio des lange mit Barbara Dennerlein oder Wolfgang Schmid arbeitenden Gitarristen Thomas Langer (10.8., Motorschiff Tutzing) oder die Ex-Münchner Saxofonistin Stefanie Lottermoser mit ihrem neuen Heimatprojekt "Hamburg" (13.8., Rathaus Feldafing). Und on top gibt's Biréli Lagrène, den Gitarrenstar der Gypsy-Swing-Szene, gerade weil er in jedes andere Genre hinüberschlüpfen kann (11.8., Alte Post Seeshaupt).

Jazz am See, Sa. bis Sa., 6. bis 13. Aug., 20 Uhr, verschiedene Spielorte, www.seejazz.de