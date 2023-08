Spielt in der Unterfahrt fünf Tage lang mit seinem Quartett "The Music of Hope": Tenorsaxofonist Jason Seizer

Von Ralf Dombrowski

Man beginnt schon zu vergessen, wie sehr die Lockdown-Zeiten Menschen zusetzen konnten. "Am Anfang habe ich es gemacht wie viele andere auch", erinnert sich der Saxofonist Jason Seizer. "Neu eingerichtet, endlich mal Ordnung geschaffen, solche Sachen. Aber dann brach alles weg. Aus einer Neun-Konzerte-Tournee wurde am Ende ein Video-Dreh. Und so etwas passierte andauernd. Da habe ich mich gefragt: Was soll das alles noch?" Wirklich beängstigend wurde es 2021, als sich die drei Quartett-Kollegen Pablo Held, Fabian Arends und Jonas Westergaard mit ihm im Studio trafen, um wenigstens an der Musik zu arbeiten, wenn schon kaum Konzerte möglich waren. Seizer blickte auf die Noten und konnte nicht spielen. "Ich stand völlig neben mir und dachte nur: Was machen die da? Zum Glück aber sind wir nicht nur Kollegen, sondern auch gute Freunde. Ich habe sehr viel Unterstützung von ihnen und anderen bekommen, und so habe ich mich dann doch wieder ans Klavier gesetzt und neue Stücke geschrieben."