US-Popstar in MünchenJason Derulo in der Olympiahalle: Ist das sexy oder schon sexistisch?

Lesezeit: 2 Min.

Körperbetont gibt sich Jason Derulo auf seiner „The Last Dance“-Tour. Hier ein Archivbild vom ersten Deutschland-Konzert in Hannover.
Körperbetont gibt sich Jason Derulo auf seiner „The Last Dance“-Tour. Hier ein Archivbild vom ersten Deutschland-Konzert in Hannover. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa)

Jason Derulo präsentiert andauernd seine Bauchmuskeln und lässt seine Tänzerinnen Popo-wackelnd auf allen Vieren kriechen.

Kritik von Michael Zirnstein

Würde einem so ein Typ in der Fußgängerzone auffallen, müsste man schmunzeln: Schupft ständig sein enges Leibchen hoch, um die Bauchmuskeln zu lüften, und sucht Bestätigung dafür mit wechselnden Male-Model-Blicken. Hier aber handelt es sich nicht um irgendeinen selbstverliebten Macho, sondern um den süßesten Macho überhaupt: Jason Derulo. Weshalb sein Six-Pack nicht nur von 42 Millionen Fans auf Instagram und 65 Millionen auf Tiktok bestaunt wird, sondern auch von 15 000 live in der Olympiahalle.

