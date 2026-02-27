Würde einem so ein Typ in der Fußgängerzone auffallen, müsste man schmunzeln: Schupft ständig sein enges Leibchen hoch, um die Bauchmuskeln zu lüften, und sucht Bestätigung dafür mit wechselnden Male-Model-Blicken. Hier aber handelt es sich nicht um irgendeinen selbstverliebten Macho, sondern um den süßesten Macho überhaupt: Jason Derulo. Weshalb sein Six-Pack nicht nur von 42 Millionen Fans auf Instagram und 65 Millionen auf Tiktok bestaunt wird, sondern auch von 15 000 live in der Olympiahalle.