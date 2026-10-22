Um die letzten Dinge zuerst zu klären – wenn Jaroslav Rudiš dereinst in einem Grab liegen sollte, wünscht er sich Folgendes: dass die Leserinnen und Leser mal vorbeikommen, mit einer Flasche Bier in der Hand oder gern auch einer ganzen Kiste. Und ein Bier an seinem Grab trinken, so wie er das selbst immer macht, wenn er die toten Dichter besucht, ob in Bayreuth oder im Böhmischen Paradies oder sonstwo in Mitteleuropa.

Mit diesem Gedanken eröffnete der tschechische Schriftsteller vor Kurzem im Münchner Ampere eine Lesung, vielleicht ähnlich demnächst auch im Bergson Kunstkraftwerk. Und das Thema ist mitnichten abwegig, stellt Rudiš bei seinen Auftritten derzeit doch den Roman „Wo die Toten sprechen“ vor. Und wo spricht man mit den Toten? Zumeist auf Friedhöfen, ja, wo nicht nur der Autor sie gern besucht, sondern sich auch die drei Protagonisten seines Romans besonders wohlfühlen. In einem weißen Saab, auch Sarg genannt, reist dieses Trio der Sehnsucht auf einem Roadtrip durch Mitteleuropa. Von Friedhof zu Friedhof.

Ausstellung, Musik und Lesungen : Wie die tschechische Literatur sich in München präsentiert Rund um den Auftritt Tschechiens bei der Frankfurter Buchmesse ist auch in München unter dem Titel „Servus & Ahoj“ viel geboten – eine Ausstellung, Musik und Lesungen von Kateřina Tučková bis Jaroslav Rudiš. Von Antje Weber ...

Alle haben sie Gepäck dabei, das schwer an ihnen hängt. Da ist die Autobesitzerin Miss Detroit, Gruftie und Friedhofsgärtnerin, die um ihren Vater trauert. Am Grab des Schriftstellers Jean Paul in Bayreuth trifft sie auf Lorenzo, der wie ein Wolf den Mond anheult, sich im Gedenken an seine jüdische Großmutter auf den Raub von Raubkunst spezialisiert hat und dafür etliche Jahre in einer speziellen Universität in Krems vulgo im Knast verbracht hat. Dort begann er, sich jede Menge Bücher einzuverleiben, ja, wortwörtlich zu fressen, als ein immer gewichtigeres Literaturmuseum. Und der dritte im Bunde? Das morbide Paar sammelt ihn auf dem Friedhof San Michele in Venedig ein, wo Caspar soeben seine Ehe versenkt hat.

Dass dieser Roman der Realität manchmal entschwebt, in bester tschechischer Tradition, ist nicht zu übersehen. „Es ist wirklich ein Märchen, ein sehr lustiges und melancholisches Märchen“, sagt Rudiš selbst, und da kann man ihm nicht widersprechen. Dazu passt es, dass seine Figuren Dichter und andere Menschen gern danach beurteilen, ob sie sich „poetisch gut verstehen“. Egal, ob tot oder lebendig – den Charakter eines Menschen spürt man auch durch die Grabplatte hindurch.

Auf dem Invalidenfriedhof in Berlin zum Beispiel, wo der „Henker von Prag“ liegt: Ist da nicht ein tiefes Wummern zu vernehmen? Miss Detroit hört es deutlich, und auf einem solch schaurigen Friedhof will sie ausnahmsweise nicht die Nacht verbringen. Umso interessierter sind die „Kreuzspinnen“ an den Gebeinen jenes Henkers, der während des Nationalsozialismus als Reichsprotektor in Böhmen und Mähren die tschechische Bevölkerung terrorisierte und Juden verfolgte.

Man ahnt es: Kreuzspinnen stehen in diesem Roman für Nazis, und hinter dem Henker von Prag verbirgt sich Reinhard Heydrich. Bei aller weitgehenden Camouflage ist die politische Botschaft dahinter offensichtlich. Denn die trotz aller abgerissenen Kilometer eher untertourige Handlung nimmt am Ende Fahrt auf, in einem Kampf der Dichterfreunde gegen die Kreuzspinnen. Und dieser Kampf lässt sich natürlich nicht nur auf die Vergangenheit münzen, sondern auch auf die Gegenwart, in der in Tschechien eine rechtspopulistische Regierung am Ruder ist und in Deutschland die AfD dem Land eine Rolle rückwärts aufnötigen möchte.

„Imaginarium“ im Literaturhaus : Eine Ausstellung als Gegenzauber zur digitalen Welt Wer Digital Detox braucht, sollte das „Imaginarium“ im Literaturhaus München besuchen: Die fantasievolle Welt, die Prager Künstler hier entstehen lassen, ist für Kinder und Erwachsene gedacht. SZ Plus Von Antje Weber ...

Was da hilft? Erst mal natürlich ein Bier und ausgiebiges Bahnfahren zur grenzüberschreitenden Erweiterung des Horizonts, wie Rudiš zuletzt in zwei „Gebrauchsanweisungen“ und unter anderem dem Roman „Winterbergs letzte Reise“ nahegelegt hat; das Thema Bahn kommt im neuen Roman des passionierten Zugfahrers jedoch vergleichsweise kurz.

Musik ist natürlich auch wichtig, wie Rudiš als Sänger der pulsierenden Kafka Band weiß. Und wie man auch an diesem Roman ablesen kann, hören die Helden doch The Cure, Nick Cave oder The Doors. Und gründen passenderweise die Dead Poets, die zwischen Dichtung und Musik oszillieren.

Viel Kraft liegt auch im Humor: „Wenn wir den Humor verlieren“, sagt Rudiš, „sind wir verloren.“ Und preist nicht zuletzt die Literatur als lebensrettend: Sein Buch sei eine „sehr persönliche Liebeserklärung an die mitteleuropäische Literatur“, und auch wenn er an der Lektüre mancher Werke von Jean Paul, Robert Musil oder Franz Kafka scheitere – „ich fange immer wieder an“. Wohl weil die Literatur von einfach allem erzählt, was zwischen Leben und Tod wichtig ist, und damit auch von der Liebe. Denn wie ist in diesem Roman zu lesen, dem literaturfressenden Lorenzo wundersam auf den Körper tätowiert: „Mehr Liebe. Oder nichts.“

Jaroslav Rudiš: Wo die Toten sprechen. Luchterhand, 234 Seiten. Weitere Münchner Lesung des Autors: Bergson Kunstkraftwerk, 31. Oktober, 20 Uhr.