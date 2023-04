Jacques Palminger schwang sich mit Heinz Strunk und Rocko Schamoni zum Gaga-Großmeistertum auf. Nun kommt er mit dem neuen Album seiner Band "The Kings of Dubrock" in die Rote Sonne.

Von Martin Pfnür

Jacques Palminger staunt. Über sich selbst, über die Welt und darüber, dass er diese wieder beglücken kann mit Bildern, auf die man in dieser quatschkonzentrierten Dichte auch erst mal kommen muss. Also, Vorhang auf für The Kings of Dubrock, die im Mai 2022 mit "Dubbies On Top" wieder aus der Versenkung auftauchten und gleich mit dem Opener "Ich kann wieder zaubern" jenen psychedelisierten Gagaismus aufbereiten, der einen gleichermaßen in den Lachkrampf wie in eine süße Form von Fremdscham treiben kann.

"Ich fliege wie ein Schmetterling und meine Gedankenbienen saugen wieder Honig aus euren Blütenköpfen", frohlockt Palminger darin mit dieser leicht trotteligen und seit den frühen Studio-Braun-Telefonstreich- und den nicht ganz so frühen Fraktus-Mockumentary-Jahren mit Heinz Strunk und Rocko Schamoni so vertrauten Hörspielonkelstimme. Und wer möchte ihm bei dieser frohen Spoken-Word-Kunde schon den Blütenkopf verweigern.

Dabei steht der Schmetterlingspoet Palminger, der anders als seine Buddies Heinz Strunk ("Fleisch ist mein Gemüse") und Rocko Schamoni ("Dorfpunks") bisher noch keinen Roman vorgelegt hat, hier stimmlich gar nicht mal im Mittelpunkt. Den nämlich teilt er sich mit seiner Bandkollegin Rica Blunck, die zusammen mit Viktor Marek auch die jamaikanisch verhallten Dub-Texturen der Songs zusammenschraubt.

Besonders toll und einträchtig funktioniert das etwa in "Alle Männer", einem Quasi-Pendant zu Chaka Khans "I'm Every Woman", in dem sich die beiden an allerlei toxische Männlichkeitsabgründe heranwagen, die unter allerlei banalen Alltagsartefakten lauern: "An jedem Einstecktuch / ist dieser Stallgeruch / An jedem Hobelspan / ist dieser Größenwahn / In jeder Schaumkrone / tobt eine Kampfzone / In jeder Kohlroulade / kocht eine Hasstirade", so geht das immer lustig weiter, famos verbunden durch einen hintersinnig von Rica Blunck gehauchten Refrain, der da lautet: "Ich bin alle Männer / es ist alles in mir".

The Kings of Dubrock, Donnerstag, 27. April, 20 Uhr, Rote Sonne, Maximiliansplatz 5