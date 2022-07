Falter falten ist noch die leichteste Übung beim Origami. Kompliziert wird's beispielsweise beim Kranich. Auf der Japandult gibt es Workshops nach dem Motto "Fold and Relax" - Falten und Entspannen.

Wie trägt man einen Sommer-Kimono, wie schmeckt japanisches Backwerk? Japan ist ein Land mit Geheimnissen. An den kommenden Wochenenden haben die Münchner Gelegenheit, der Kultur und ihren Menschen näher zu kommen. Gleich drei Jubiläen gilt es zu feiern. Da ist einmal das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft München - Sapporo. Beim Japanfest, das am Sonntag, 17. Juli, zum 25. Mal im Englischen Garten gleich hinter dem Haus der Kunst ausgerichtet wird, bekommen deshalb die ersten 100 Besucher eine Flasche Jubiläumsbier geschenkt. Natürlich bietet das Fest noch viel mehr: Handwerkskunst etwa oder einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer Manga- oder Anime-Figuren mimen. Wer das Japanfest verpasst, kann am Sonntag, 24. Juli, bei der Japandult auf dem Feierwerkgelände vorbeischauen, wo sich das Land mit Design, Schmuck, Mode, Kunst, Kulinarik und japanischer Schwertkampfkunst präsentiert.

Japanfest, So., 17. 7., 11 bis 18 Uhr, Englischer Garten, hinter dem Haus der Kunst, Eintritt frei; Japandult, So., 24. 7, 13 bis 19 Uhr, Feierwerkgelände Kranhalle und Hansa 39, Hansastr. 39-41, Eintritt 7 Euro, Kinder und Jugendliche frei