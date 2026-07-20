Dietmar Wassilowsky ist Intensivmediziner und fotografiert leidenschaftlich gern. Eigentlich wollte er in seinem Sabbatical allein nach Afrika. Doch dann ging's nach Japan – mit einem Staatsorchester.

Nach Afrika sollte es gehen. Der Anästhesist und Intensivmediziner Dietmar Wassilowsky hatte die Reise lange geplant. Hatte sich als Leiter der herzchirurgischen Intensivstation am Klinikum Großhadern ein Sabbatical genommen, um seinem Hobby, der Fotografie, die er seit Kindheit liebt, aber erst seit einigen Jahren intensiv pflegt, nachgehen zu können. Endlich also sollte Zeit für die große Afrika-Reise sein. Die Vorbereitungen waren schon weit gediehen, als ein Freund, der Dirigent Michael Balke, ihn mit einem anderen Vorschlag überraschte.