Zum Hauptinhalt springen

FotoausstellungAuf Japan-Tour mit dem Gärtnerplatz-Orchester

Lesezeit: 3 Min.

Der japanische Orchester-Manager Yasuo Imase begleitete das Gärtnerplatz-Orchester während der Tour durch Japan. Ihm wurde in der Ausstellung eine ganz besondere Bühne bereitet.
Der japanische Orchester-Manager Yasuo Imase begleitete das Gärtnerplatz-Orchester während der Tour durch Japan. Ihm wurde in der Ausstellung eine ganz besondere Bühne bereitet. Dietmar Wassilowsky

Dietmar Wassilowsky ist Intensivmediziner und fotografiert leidenschaftlich gern. Eigentlich wollte er in seinem Sabbatical allein nach Afrika. Doch dann ging's nach Japan – mit einem Staatsorchester.

Von Evelyn Vogel

SZ bei Google bevorzugen

Nach Afrika sollte es gehen. Der Anästhesist und Intensivmediziner Dietmar Wassilowsky hatte die Reise lange geplant. Hatte sich als Leiter der herzchirurgischen Intensivstation am Klinikum Großhadern ein Sabbatical genommen, um seinem Hobby, der Fotografie, die er seit Kindheit liebt, aber erst seit einigen Jahren intensiv pflegt, nachgehen zu können. Endlich also sollte Zeit für die große Afrika-Reise sein. Die Vorbereitungen waren schon weit gediehen, als ein Freund, der Dirigent Michael Balke, ihn mit einem anderen Vorschlag überraschte.

Zur SZ-Startseite

Ausstellung in München
:Denkmal für Drohnen und Horrorfilme: So tickt der künstlerische Nachwuchs

Welche Themen beschäftigen junge Künstlerinnen und Künstler? Die Jahresausstellung der Akademie der Bildenden Künste gibt spannende und diverse Einblicke – und sagt viel über München aus.

SZ PlusVon Jürgen Moises

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite