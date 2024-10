Tribut an die toten Brüder: So war Janet Jacksons Konzert in München

München und der Jackson-Clan: Tito gab hier unlängst sein letztes Konzert, La Toya posierte auf der Wiesn und nun Janet in der Olympiahalle. Die Pop-Ikone liefert eine allzu durchgestylte Show ab. Doch am Ende wird’s emotional.

Von Benedikt Karl

Nein, der Name Michael fällt kein einziges Mal. Trotzdem ist ihr älterer Bruder sehr präsent, als Janet Jackson am Samstagabend in der Münchner Olympiahalle auftritt. „Together Again“ heißt die Tour der US-Sängerin. Ihre deutschen Fans haben lange auf das Wiedersehen warten müssen: 2011 war Janet Jackson das letzte Mal live hier zu sehen. Nun ist sie zurück. Für drei Konzerte, das erste davon in München.