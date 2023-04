Jan Weiler stellt sein neues Buch vor: Am Montag, 17. April, liest der Schriftsteller im Volkstheater aus dem im März erschienenen Werk "Älternzeit". Der Kolumnenband erzählt episodenhaft von den alltäglichen Herausforderungen, denen sich ein geschiedener Familienvater im Umgang mit seinem - seit kurzem - volljährigen Nachwuchs stellen muss. "Wenn Fahrdienste und regelmäßige Fütterungen nicht mehr erforderlich sind, bricht für die Ältern ein neues Zeitalter an", heißt es im Klappentext. Damit steht auch Weilers neustes Werk in der Tradition der "Pubertier"-Reihe; aktuell belegt es Platz 13 der Spiegel-Bestsellerliste.

Weiler wurde 1967 in Düsseldorf geboren. Zunächst als Werbetexter und Journalist tätig, erschien 2003 sein Debütroman "Maria, ihm schmeckt's nicht!". 2014 folgte "Das Pubertier", der Auftakt der mittlerweile fünf Bücher umfassenden Reihe. Der Schriftsteller lebt in München.

Lesung "Älternzeit" von Jan Weiler, Mo., 17. April, 20 Uhr, Volkstheater, Tumblingerstraße 29, Telefon 089/5234655, muenchner-volkstheater.de