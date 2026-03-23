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„Selig“-Star Jan Plewka auf Kunst-und-Konzert-Tour„Ich bin ein glücklicherer Mensch, seit ich male“

Lesezeit: 7 Min.

„Wenn die Melancholie auftaucht, dann nutze ich das als Farbkasten“, sagt Jan Plewka. Der Musiker malt täglich mehrere Bilder.
„Wenn die Melancholie auftaucht, dann nutze ich das als Farbkasten“, sagt Jan Plewka. Der Musiker malt täglich mehrere Bilder. Sven Sindt

Auf seiner „Eine Art Solotour“ bringt der Sänger nicht nur zauberhafte Chansons mit, sondern auch 700 selbst gemalte Bilder. Die kann man ab  30 Euro erwerben und bekommt noch einen persönlichen Song dazu. Verkauft der „Selig“-Star sich zu billig?

Interview von Michael Zirnstein

Jan Plewka blüht auf in Gemeinschaften. Das zeigte der geborene Frontmann, als er seine Kollegen Nico Santos, Lea und Michael Patrick Kelly 2022 bei der Live-Version der „Tauschkonzert“-Fernsehreihe in der Olympiahalle mit kindlicher Freude mitriss. Das zeigt er momentan in einem halben Dutzend Live-Projekten. Und das sah man immer schon bei der Hamburger Band Selig, mit der er berühmt wurde und mit Deutsch-Grunge-Songs wie „Ohne Dich“ und „Es ist wichtig“ sich als einer der großen Rock-Poeten des Landes erwies. Es gab eine Zeit, das ließ ihn dieser Erfolg allerdings nicht aufblühen, sondern krank werden.

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Von Michael Zirnstein

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