Jan Plewka blüht auf in Gemeinschaften. Das zeigte der geborene Frontmann, als er seine Kollegen Nico Santos, Lea und Michael Patrick Kelly 2022 bei der Live-Version der „Tauschkonzert“-Fernsehreihe in der Olympiahalle mit kindlicher Freude mitriss. Das zeigt er momentan in einem halben Dutzend Live-Projekten. Und das sah man immer schon bei der Hamburger Band Selig, mit der er berühmt wurde und mit Deutsch-Grunge-Songs wie „Ohne Dich“ und „Es ist wichtig“ sich als einer der großen Rock-Poeten des Landes erwies. Es gab eine Zeit, das ließ ihn dieser Erfolg allerdings nicht aufblühen, sondern krank werden.