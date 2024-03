Interview von Bernhard Blöchl

Die beiden sind ständig in Bewegung. Eben tanzten sie noch beim Filmball in München übers Parkett, davor ließen sie sich in Kitzbühel blicken, wenig später erwischt man sie immerhin zum Videointerview. Sie sind bei sich zu Hause in Berlin, es ist ein kalter Sonntag. Zeit, um etwas durchzuschnaufen. "Wir sind gerade in unserem Sauerstoffzelt", scherzt Jan Josef Liefers zur Begrüßung. Der 59-Jährige und seine 53-jährige Frau Anna Loos sind eines der prominentesten Künstlerpaare Deutschlands. Die Schauspieler ("Tatort Münster", "Helen Dorn"), Musiker und Eltern sind vielseitig aktiv. Derzeit touren sie gemeinsam durch Deutschland, mit einem Programm, das Literatur und Schauspielkunst vereint: Am Dienstag, 9. April, 20 Uhr, treten Liefers und Loos in der Isarphilharmonie auf, um ein Buch von Nick Hornby in Szene zu setzen, in dem es um eine Paartherapie geht.