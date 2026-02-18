Drei Michelin-Sterne und der Drang zu Perfektion: So könnte man Jan Hartwig kurz beschreiben. Doch der Gourmetkoch, 43, besitzt zudem jede Menge Affinität zum Thema Wein. Vielleicht aus diesem Grund finden in seinem Münchner Restaurant „JAN“ immer wieder Weinpräsentationen statt – zuletzt Anfang Februar mit der Südtiroler Kellerei Kurtatsch, deren Kollektion mit Jan Hartwigs Kreationen gepaart wurden. Im Gespräch erklärt der Spitzenkoch, warum Weinbegleitung eine wichtige Rolle für ihn spielt, warum er „Trinkmarmelade“ nicht leiden kann und weshalb die Kombination von Käse und Rotwein überschätzt wird.