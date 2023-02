"Wenn ich nur wüsste, was sich aus dem porösen Haufen meiner Vergangenheit überhaupt lohnt zu erzählen", schreibt der Erzähler in Jan Faktors Autobiografie "Trottel", die 2022 mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet wurde und auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises stand. Faktor kokettiert nicht, es hat den gebürtigen Prager, Jahrgang 1951, mehrere Anläufe gekostet, diesen besonderen Schelmenroman zu schreiben. Er führt von Prag ins Ostberlin der Siebziger- und Achtzigerjahre, in die laut Faktor "alte verschlafene DDR", durch die er mit Humor und voller Abscheu stolpert. Ausufernd ist dieses Buch (Kiepenheuer & Witsch), superlustig, grotesk und furchtbar traurig, denn unter allem liegt Faktors Schmerz über den Verlust seines Sohnes, der sich 2012 das Leben nahm. In der Seidlvilla kann man Jan Faktor und seinem Buch am 7. Februar begegnen.

"Trollel", Lesung und Gespräch mit Jan Faktor, Di., 7. 2., 19.30 Uhr, Seidlvilla, Nikolaiplatz 1b, Anmeldung unter info@seidlvilla.de, seidlvilla.de