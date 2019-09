Die Leser können in diesen Büchern selbst zu Liebhabern oder Mördern werden: Jan-Christoph Goetze, 53, bietet seit 16 Jahren mit seinem Verlag PersonalNovel personalisierte Bücher an. Die Kunden können sich auf seiner Homepage zum Beispiel den Namen, die Haarfarbe oder den Charakter der Protagonisten wünschen. Oder, wenn es in Liebesromanen um die Heirat geht, auch Hochzeitslieder. Das sind die Hochzeitslieder, die am meisten gewünscht werden: "I will always love you", "Er gehört zu mir" und "Highway to Hell".

