Von Michael Zirnstein

Kurz klargestellt: Jan Böhmermann ist nicht Gott. Er ist wichtiger. Denn Gott kommt bei ihm zum Zuschauen vorbei im Konzert in der Olympiahalle. Da lässt Böhmermann sich doch gleich von Gott, dem „direkten Vorgesetzten von Friedrich Merz“, ansagen. Und er lässt sich in der laufenden Show von ihm wiederbeleben („Ene mene, hex hex“), als er im schwarzen Tutu zum von den drei Klappmaulpuppen The Quietsch Boys gesungenen Lied „Das ist die Kunst“ an Seilen schwebend zum Hallendach aufgefahren, abgestürzt und auf den Bühnenboden geplumpst ist. Puh, Gott sei Dank: Böhmi lebt.