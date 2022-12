Aufrichtiger als in seiner Fernsehshow fühlt sich der Ober-Ironiker Jan Böhmermann bei den Konzerten.

Von Michael Zirnstein

Jan Böhmermann, jetzt auch noch als Weltraumheld. Als solcher inszeniert sich die satirische Augenbraue der Nation auf Live-Tournee mit dem Rundfunk-Tanzorchester auf der "Ehrenfeld Intergalactic Tour". Mission: "Die Welt vor schlechter Laune retten". Also bitte, keine Interview-Fragen zu Erdogan, Stinkefinger, Waldorfschule oder gar Privatem. Der "kampferprobte Sternenkomödiant" will sich auf Klassenfahrt einfach mal amüsieren und seine Lieblingsmusiker von der Leine lassen - den Fans kommen deren Einsätze im Studio (man erinnere sich an den genialen Auftritt mit Danger Dan und Igor Levit zu "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt") eh zu kurz.