Geboren und aufgewachsen ist James Krüss zwar auf der Insel Helgoland; und die letzten dreißig Jahre seines Lebens verbrachte er auf einer anderen Insel, Gran Canaria, wo er mit 71 Jahren starb. Doch seine große kreative und produktivste Phase, „einen richtigen künstlerischen Rausch“, sagt Direktorin Christiane Raabe von der Internationalen Jugendbibliothek, erlebte er von 1949 bis 1966 in München .

Hier schrieb er das Kinderbuch „Mein Urgroßvater und ich“, das ihm 1960 den Deutschen Jugendbuchpreis einbrachte und ihn schlagartig berühmt machte. Zwei Jahre später veröffentlichte er den Kinderroman „Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen“, auch das Bilderbuch „Henriette Bimmelbahn“ und das Hörspiel „Der Sängerkrieg der Heidehasen“ entstanden in München.

Den Nachlass des Autors übergab seine Familie der Internationalen Jugendbibliothek. Auf Schloss Blutenburg, dem Sitz der IJB, ist James Krüss seit 2001 ein eigener Turm gewidmet. Der wurde renoviert und wird am 31. Mai mit einer neu konzipierten Ausstellung und einem großen Familienfest wiedereröffnet. Pünktlich zu Krüss’ Geburtstag, der am 31. Mai 100 Jahre alt geworden wäre.

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Vorab durfte man die in fünf Vitrinen präsentierten „Lebensbühnen“ des Autors genauer in Augenschein nehmen: Da sind die Anfänge auf Helgoland. „Auf kleinen Inseln mit wenig Auslauf bildet sich selbst das magerste Talent zur Phantasie bis an seine äußersten Grenzen aus“, schrieb Krüss einmal. Seine nordfriesische Heimat konnte er in nur einer Stunde zu Fuß umrunden. Dennoch ist seine Utopie von den „Glücklichen Inseln hinter dem Winde“, ebenfalls in München entstanden, genau dort, auf einer Inselgruppe angesiedelt. Hier leben Tiere und Menschen friedlich zusammen, hat es noch nie Krieg gegeben und die Musikinstrumente wachsen auf den Bäumen. Beim Aufstieg in den Turm deutet Christiane Raabe spontan auf eine fantastische Geografie der „Glücklichen Inseln“ an der Wand. „Pintoretto war immer meine Lieblingsinsel“, sagt sie zum Eiland der Farben und der Malerei.

Krüss hat sich später klar dazu bekannt, dass er mit 17 Jahren NSDAP-Mitglied wurde und kurz darauf 1944/45 an die Front ging. „Hitler war auf der Insel, Krüss hat ihm als Bub bei diesem Besuch wohl die Hand gegeben“, sagt Raabe. Trotzdem habe er sich später nie als „Verführter“ dargestellt. Stattdessen habe er sich deutlich von der Nazi-Ideologie distanziert, mit der er nichts mehr zu tun haben wollte. „Mitten im Ritterheldenzirkus einfach zu singen, kann Heldentum sein“, steht an der Vitrine zu seiner sogenannten Vagabundenzeit, die ihn nach dem Zweiten Weltkrieg durch Deutschland führte. „Eine Reise der Erkenntnis für ihn“, sagt Raabe. Krüss erfuhr vom Holocaust, war fortan überzeugter Pazifist.

James Krüss in den 1950er Jahren vor dem Monopteros im Englischen Garten. Erbengemeinschaft Krüss

Heimisch wurde Krüss dann in München, wo Erich Kästner als wichtiger Förderer seine Radio- und Fernsehkarriere in Gang brachte. Moralische Ernsthaftigkeit mit Heiterkeit zu verbinden, darauf verstanden sich beide. Kästner vertraute Krüss die Hörspieladaptionen seiner „Konferenz der Tiere“ und von „Emil und die drei Zwillinge“ an. In den Sechziger- und Siebzigerjahren war Krüss mit eigenen Kindersendungen im Fernsehen präsent, trat zusammen mit Hans Clarin und Udo Jürgens auf. Freundschaftlich verbunden war er auch mit Christian Bruhn: Der schrieb etwa die Musik zur ARD-Kindersendung „James’ Tierleben“, die auf Krüss’ gleichnamiger Gedichtsammlung basierte. Und komponierte den Soundtrack zur legendären ersten ZDF-Weihnachtsserie „Timm Thaler“, die Tommi Ohrner 1979 auf Anhieb zum Teenie-Idol machte.

Neue Inszenierung an der Schauburg : Timm Thaler lacht in München Im Kinderbuchklassiker „Timm Thaler“ opfert der Titelheld sein Lachen, um der Armut zu entrinnen. Die Bühnenfassung in der Schauburg München zeigt, wie aktuell James Krüss’ Geschichte noch immer ist. SZ Plus Kritik von Barbara Hordych ...

Im vergangenen Monat hatte der Kinderbuch-Klassiker in einer Bühnenbearbeitung an der Schauburg Premiere. Und der Musiktheater-Spaß „Sängerkrieg der Heidehasen“ ist seit Jahren so erfolgreich im Hofspielhaus, dass er immer wieder auf den Spielplan kommt. Offensichtlich können Krüss’ Texte auch heute noch jüngere wie ältere Kinder begeistern.

„James Krüss muss etwas sehr Charismatisches an sich gehabt haben“, sagt Raabe. „Blond, blaue Augen – und dann eine Unbekümmertheit, die ihm viele Herzen aufschloss“. Seine Homosexualität freilich musste er vor der Öffentlichkeit geheim halten, da sie seinerzeit noch als strafbar galt. „Das lastete wohl schwer auf ihm, auch wenn er nach außen hin so frei wirkte“, so Raabe.

Bei einer Reise nach Gran Canaria schließlich lernte er seinen Lebensgefährten, den Tänzer und Fotografen Darío Pérez kennen; im Alter von 40 Jahren kaufte er sich dort ein Haus. „Ich bin gelernter Insulaner, von null bis sechzehn. Und irgendwann, als ich in München lebte, schwor ich mir, ich will wieder Insulaner werden. Aber auf einer Insel, die wärmer ist als Helgoland“, schrieb er 1991. Kreativ sei er auf der kanarischen Insel selbstverständlich auch noch gewesen, erzählt Raabe. „Doch entstanden in dieser Lebensphase hauptsächlich Fortsetzungen des Materials, das er einst in München begonnen hatte: die zweiten Bände von ‚Timm Thaler‘ und von ‚Mein Urgroßvater und ich‘“.

Liedermacher Udo Jürgens und James Krüss, hier 1978 in München, arbeiteten für eine TV-Sendung zusammen. Kurt Bethke

Aus seinem Nachlass wurde dieses Jahr die Erzählung „Die Haiteks oder Was kostet die Welt. Kein Märchen“ veröffentlicht. Mit ihrer Kritik am Konsum und technologischen Fortschrittsglauben sei sie „für Krüss ungewöhnlich pessimistisch, eine Weltuntergangs-Dystopie und eigentlich nicht für Kinder geeignet“, so Raabe.

Sehr wohl für junge Besucher konzipiert ist aber die sehr liebevoll inszenierte Reise durch Krüss’ Biografie und Schaffenswelt. Ergänzt wird sie durch einen Audioguide wahlweise für Kinder oder für Erwachsene, die Krüss’ Lebensbühnen mit Zitaten aus seinen Texten oder von Weggefährten verknüpft. Eine spannende Wanderschaft, auf die sich allerdings immer nur sieben bis acht Personen gleichzeitig begeben können. Ein Turm ist eben noch etwas beengter als eine Insel.

Familienfest zu James Krüss’ 100. Geburtstag, Sonntag, 31. Mai, 14 bis 18 Uhr, durch das Bühnenprogramm mit Musik, Lesungen und Mitmachaktionen führt KiKA-Moderatorin Clarissa Corrêa da Silva; James Krüss-Tagung, 3. und 4. Juli, IJB auf Schloss Blutenburg, Infos unter 100jahre.jameskruess.de