Bevor er ein Pop-Weltstar wurde, war James Blunt Soldat in der britischen Armee. Ein Gespräch über das Aufwachsen in einer Militärfamilie, die Frage, was Mut ist und den Tag als er im Kosovo-Krieg nicht tat, wie ihm befohlen wurde.

Interview von Michael Zirnstein

Man könnte mit James Blunt über Erfreuliches reden, seinen emotionalen Geheim-Auftritt in der TV-Sendung "The Voice Of Germany". Seine nach der Pandemie-Flaute endlich anrollende Tournee. Oder Skifahren. Schließlich hält sich der britische Singer-Songwriter beim Zoom-Interview gerade in seinem Überwinterungsort Verbier in der Schweiz auf. Er ist ein Ski-Ass, 2000 war er Riesenslalom-Meister des Royalen Panzer-Corps. Blunt stammt aus einer Militärfamilie, wuchs zehn Jahre lang in einer Kaserne bei Soest auf. Es ist Teil seiner PR-Legende, dass er bei seinem Kampfeinsatz für die Nato im Kosovo-Krieg die Gitarre außen an den Panzer schnallte, ehe er 2005 mit "You're Beautiful" ein Pop-Weltstar wurde. Einmal Soldat, immer Soldat? Im Anblick des Krieges in der Ukraine drängen sich schmerzliche Themen auf.