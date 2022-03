Von Michelle Rigohrt, München

Er ist schon ganz sympathisch, dieser James Blunt. Mit blauem Polo-Shirt und Jeans steht er da auf der Bühne der Olympiahalle, witzelt über seine Horror-Quarantäne mit der Schwiegermutter und wie toll es ist, mal weg von den Kindern zu sein. Beide Scherze wohl nicht ganz ohne ein bisschen Wahrheit. Man glaubt kaum, dass der britische Showman samt Gitarre einst auf dem Schlachtfeld stand. 1999 im Kosovo-Krieg, um genau zu sein. Aber das ist Vergangenheit - oder nicht? Immerhin zeigt er sich auf dem Cover seines aktuellen Albums "Stars beneath my feet" mit Soldatenhelm. Es sei ein Teil von ihm, sagte er der SZ, und weil er auf seiner Tour all seine Hits spielen will, gehören auch die Lieder dazu, die im Dienst entstanden.

Jedenfalls ist vom Soldaten am Sonntagabend auf der Bühne nichts zu erkennen. Nachdem seine "Once upon a mind"- Tour, die für 2020 geplant war, dreimal verschoben wurde, kann der Sänger endlich seiner Leidenschaft nachgehen. Mit ihm im Rampenlicht stehen ein Keyboardspieler, zwei Gitarristen und ein Schlagzeuger, die ihn durch den Abend begleiten und zusammen "Adrenalin", "Love under pressure" und den eher untypischen Electronic-Dance-Song von Blunt und Robin Schulz "Ok" performen. Das Publikum besteht aus denen, die mit James Blunt aufgewachsen sind, und den Eltern und Kindern, die sie mitgebracht haben. Spätestens als Blunt die Ukulele rausholt und seinen Song "Postcards" anstimmt, bringt er das ganze Münchner Publikum zum fast schon ekstatischen Singen, Klatschen und Tanzen.

"In England haben wir die Pandemie schon seit Monaten beendet", keucht der Brite nach einigen Songs und mehreren Gitarrenwechseln in sein Mikro und dankt den Menschen dafür, dass sie trotz Maskenpflicht kamen. Auf der Bühne stehen neben einer Diskokugel, die hübsche Lichter in die Menge reflektiert, lediglich die Instrumente. Auf drei großen Monitoren erscheint ab und an das Bild der Band mit eher schlechten als rechten Special-Effekts samt Kaleidoskop-Optik und brennenden Gitarren. Aber hier geht es ja um die Musik, und die können Blunt und Band gut.

Ein richtiges James-Blunt-Konzert ist es aber erst dann, wenn mindestens eine Träne fließt. Vor Familienbildern in schwarz-weiß singt er sein Lied "Monster", in dem er sich von seinem Vater verabschiedet. Bei seinen Megahits "Carry you home", "Goodbye my Lover" und "You're Beautiful" zücken die meisten ihr Handy, manche ganz altmodisch das Feuerzeug, und schwenken im Balladen-Rhythmus das Lichtlein hin und her. Das letzte Lied der Show ist der Song "1973". Bevor er die Bühne verlässt, kramt der grinsende James Blunt sein Handy aus der Jeans, hält die Kamera vor das jubelnde Publikum ruft: "Hands in the air and say Bratwurst", bevor er den Auslöser drückt.