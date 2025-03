Vor 20 Jahren feierte James Blunt mit 18 Fans in München eine Privatparty – mit Freibier. Sein Jubiläumskonzert steigt in der Olympiahalle, aber selbst hier sucht er den Kontakt zu seinen Gästen.

Kritik von Dirk Wagner

So nah wird man James Blunt so schnell nicht mehr kommen. Eine Privatparty mit einem Kasten Bier, spendiert vom britischen Kitsch-Pop-Sänger. 20 Jahre ist das jetzt her. Blunts Smash-Hit „You're Beautiful“ lief im Frühsommer 2005 noch nicht im Radio – und zu seinem Konzert im Feierwerk kamen gerade einmal 18 Zuschauer. Für jeden ein Bier. So was verbindet.