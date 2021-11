Sein Großvater Donald Dean, Schlagzeuger-Ikone aus Los Angeles, der schon bei Les McCann und Jimmy Smith spielte, nahm ihn zu Konzerten mit, als er noch ganz klein war. So lernte der Pianist und Keyboarder Jamael Dean zuerst autodidaktisch. Jetzt, mit 22, ist er das neueste Wunderkind von der Westküste. Hat bereits mit Kamasi Washington und Thundercat gespielt, war Mitglied des Pan Afrikan People's Arkestra und leitet aktuell die Afronauts. Soeben ist sein Debütalbum "Primordial Waters" erschienen, dem man diese Vorgeschichte ebenso wie seine Bewunderung von Alice Coltrane und seine Faszination für die Yoruba-Tradition seiner afrikanischen Vorfahren anhört. Am Sound seines neuen "Spiritual Jazz" hat aber auch die grandiose Sängerin Sharada Shashidhar gehörigen Anteil. Was man nun auf der Europa-Tournee der beiden mit ihrem Quartett in der Unterfahrt hautnah erleben kann.

Jamael Dean & Sharada Shashidhar Quartet, Di., 9. Nov., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, 448 27 94