13 Millionen mal auf Youtube geklickt wurde Antonio Vivaldis „Vedró con mio diletto“, das Jakub Józef Orlińkski vor acht Jahren in Aix-en-Provence gesungen hat – in kurzer Hose und mit kariertem Hemd. Jetzt war es im Prinzregententheater die vierte und letzte Zugabe, wieder wunderbar dargeboten nach einem Abend voller Intensität und Zauberkraft, der Purcell und Händel romantische und zeitgenössische polnische Lieder gegenüberstellte.