Zum Hauptinhalt springen

Jakub Józef Orlińkski im KonzertEin betörender Countertenor

Lesezeit: 1 Min.

Unverwechselbar und voller Ausdruckskraft: Jakub Józef Orlińkskis Stimme fasziniert.
Unverwechselbar und voller Ausdruckskraft: Jakub Józef Orlińkskis Stimme fasziniert. Celebration Issue

Jakub Józef Orlińkski begeistert bei seinem Konzert im Prinzregententheater mit einem Programm, das den Bogen von Händel bis zu zeitgenössischen polnischen Liedern spannt.

Kritik von Klaus Kalchschmid

13 Millionen mal auf Youtube geklickt wurde Antonio Vivaldis „Vedró con mio diletto“, das Jakub Józef Orlińkski vor acht Jahren in Aix-en-Provence gesungen hat – in kurzer Hose und mit kariertem Hemd. Jetzt war es im Prinzregententheater die vierte und letzte Zugabe, wieder wunderbar dargeboten nach einem Abend voller Intensität und Zauberkraft, der Purcell und Händel romantische und zeitgenössische polnische Lieder gegenüberstellte.

Zur SZ-Startseite

Triumphale Vorstellung am Bayerischen Staatsballett
:So schön stirbt nur die Kameliendame

Ovationen bei der Wiederaufnahme von John Neumeiers „Kameliendame“ am Bayerischen Staatsballett: für die Rollendebütanten und den  87-jährigen Choreografen.

SZ PlusKritik von Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite