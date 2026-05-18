13 Millionen mal auf Youtube geklickt wurde Antonio Vivaldis „Vedró con mio diletto“, das Jakub Józef Orlińkski vor acht Jahren in Aix-en-Provence gesungen hat – in kurzer Hose und mit kariertem Hemd. Jetzt war es im Prinzregententheater die vierte und letzte Zugabe, wieder wunderbar dargeboten nach einem Abend voller Intensität und Zauberkraft, der Purcell und Händel romantische und zeitgenössische polnische Lieder gegenüberstellte.
Jakub Józef Orlińkski im KonzertEin betörender Countertenor
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Jakub Józef Orlińkski begeistert bei seinem Konzert im Prinzregententheater mit einem Programm, das den Bogen von Händel bis zu zeitgenössischen polnischen Liedern spannt.
Kritik von Klaus Kalchschmid
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