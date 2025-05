Als Mensch gewordenes Fragezeichen wird Jakub Hrůša am Pult stehen, die Linke in der Luft. Die Stille nach dem Konzert ist wichtig, denn Hrůša und seinen Bamberger Symphonikern ist in der Münchner Isarphilharmonie gelungen, was selten gelingt: mit Musik nicht nur emotionale, sondern auch intellektuelle Räume zu öffnen. Solche Kunst macht Hrůša zum gefragtesten Dirigenten seiner Generation, von September an wird er als Musikdirektor das Royal Opera House in London leiten; den Bambergern bleibt er bis mindestens 2029 erhalten.