Wenn er nicht gerade im Kino ist oder bei Dreharbeiten, läuft Jakob Claussen gerne durch die Stadt. Mal mit Hund, mal ohne. Der Filmproduzent lebt seit seiner Studienzeit in München, er kennt sich sehr gut aus und hat immer Empfehlungen für kulturelle oder kulinarische Abenteuer parat. Nicht zu vergessen natürlich seine Film- und Serientipps: Claussen sieht fern oder streamt, am größten ist aber nach wie vor seine Liebe zum Kino. Um diese Liebe dreht sich auch viel in dieser Augustwoche, doch es bleibt noch Zeit für Ausflüge an den See, aufs Land oder auf die Wiesn.