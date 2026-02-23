Mehr als 22 000 ukrainische Geflüchtete leben in München. Zum vierten Jahrestag des russischen Angriffskriegs am 24. Februar kommen viele von ihnen zusammen. Etwa auf einer Gedenkveranstaltung des Konsulats. Oder bei einer Kundgebung auf dem Marienplatz, die Valentyna De Maar mitorganisiert hat. Die gebürtige Ukrainerin lebt schon seit 25 Jahren im Münchner Umland. Sie ist im Orgateam für die Demonstrationen für die Ukraine in München, engagiert sich ehrenamtlich als Helferin und ist deshalb in engem Kontakt mit vielen, die wegen des Kriegs hergekommen sind.