Der Anhänger auf dem Odeonsplatz zeigt Bilder von Frauen, Männern, kleinen Kindern. Etwa hundert Menschen aus Israel sind noch immer als Geiseln im Gaza-Streifen. Am 7. Oktober vergangenen Jahres wurden sie von Hamas -Terroristen verschleppt. Am Sonntagvormittag wurde der Münchner Odeonsplatz zum „Platz der Geiseln“. Die Bilder sollen an die Verschleppten erinnern. Passanten bleiben stehen, betrachten die Bilder. Es ist still auf dem Platz.

Vor der Ludwig-Maximilians-Universität, in Sichtweite des Pro-Palästina-Camps auf der anderen Platzseite, waren die Bilder bisher zu sehen gewesen. Zusammen mit leeren Stühlen. „Freed today“ – „Heute befreit“: Pappschilder mit dieser Aufschrift konnten bisher nur selten auf einzelne Stühle gestellt werden. Schwarze Bänder zeigen, wer von der Hamas ermordet wurde, unter ihnen die Deutsch-Israelin Shani Louk.

Am heutigen Sonntag ist diese Installation vor der Feldherrnhalle der Auftakt zum Gedenken an den Jahrestag des Hamas-Terrorangriffs auf Israel. Tausende Menschen sollen an derselben Stelle am Sonntagnachmittag zusammenkommen, um gegen Antisemitismus und für die Freilassung aller Geiseln zu demonstrieren. Der Anhänger mit den Bildern der Verschleppten soll dann mit im Demonstrationszug rollen.

Unterstützt wird die Aktion von mehr als hundert Parteien und Organisationen, Unternehmen, Vereinen und Verbänden – vom Sportverein Maccabi München bis zum FC Bayern, von den „Omas gegen Rechts“ bis zum Deutschen Gewerkschaftsbund, von der Stadtsparkasse bis zum Isar-Amper-Klinikum. Auch die queere Community ist dabei. Es soll die größte Demonstration gegen Antisemitismus in Deutschland werden. Beginn ist um 16 Uhr.

Bevor jedoch auf dem Odeonsplatz der Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland, Josef Schuster, die Schauspielerin Uschi Glas, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Münchens dritte Bürgermeisterin Verena Dietl sprechen, machen sich auch diejenigen auf den Weg, die den Organisatoren und Rednern der Veranstaltung vorwerfen, „zionistische Heuchler“ zu sein.

Mit angemeldeten hundert Teilnehmern wollen die Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppierung „Palästina spricht“ durch die Kardinal-Döpfner-Straße zum Wittelsbacherplatz ziehen – also in die unmittelbare Nähe der Großkundgebung auf dem Odeonsplatz und der Route des sich daran anschließenden Demonstrationszugs. Für die Gegendemonstranten kann Israel als „Ort, der auf Vertreibungen und Massakern basiert“, kein „sicherer Hafen“ für Jüdinnen und Juden sein. Das Massaker der Hamas wird in dem sechsseitigen Instagram-Post der Gruppierung mit keinem Wort erwähnt, die Rede ist nur von palästinensischem Widerstand.

Ein Verbot der pro-palästinensischen Gegendemo hatte noch am Samstag der bayerische Beauftragte gegen Antisemitismus, Ludwig Spaenle, gefordert: „Dieser Wahnsinn muss untersagt werden“, schrieb Spaenle auf Instagram. Es gehe derartigen Gruppen nicht um Frieden oder Freiheit: „Es geht um Judenhass.“

In Frankfurt war eine pro-palästinensische Versammlung zum 7. Oktober von der Stadt zunächst verboten, von einem Gericht in erster Instanz aber wieder erlaubt worden. Auch in München sind für Montag, den Jahrestag des Hamas-Massakers, zwei palästinensische Versammlungen angemeldet.

Ebenfalls am Samstag wandte sich Christian Springer, Münchner Kabarettist und seit mehr als zwölf Jahren engagierter Orienthelfer in Jordanien und Libanon, in einem emotionalen, teils auf Arabisch gesprochenen Appell an seine „palästinensischen Freunde“. „Bitte geht dort nicht hin“, warnte er vor der Teilnahme an Gegendemonstrationen von „Palästina spricht“. Wer dort mitmarschiere, entscheide sich bewusst gegen Demokratie, Toleranz und Gleichberechtigung. „Freunde sind wir dann nicht mehr.“

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ist Schirmherr der Kundgebung auf dem Odeonsplatz, zusammen mit der Münchner Ehrenbürgerin Charlotte Knobloch, der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). „Ein Jahr ist es bald her, dass die Hamas ihr brutales Massaker an der israelischen Bevölkerung verübt hat“, schreibt Reiter auf der Homepage der Initiative. Etwa 1200 Menschen seien damals in Israel ermordet, weit mehr als 200 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Seither tobe in Nahost ein Krieg, der inzwischen Zehntausende Menschenleben gefordert habe und sich „zum Flächenbrand mit unabsehbaren Folgen für die ganze Region und darüber hinaus auszuweiten“ drohe.

Die Stadt München habe sich von Anfang an „klar an die Seite ihrer Freundinnen und Freunde in Israel gestellt und insbesondere auch ihre Partnerstadt Be’er Sheva wo immer möglich unterstützt“. Genauso wichtig sei aber auch die Solidarität mit den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden. Denn auch hier seien Antisemitismus und Israelfeindlichkeit seit dem 7. Oktober sprunghaft angestiegen, so Reiter. „Der mutmaßliche Terroranschlag auf das israelische Generalkonsulat und das NS-Dokuzentrum am diesjährigen Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 war dabei ein schockierender Höhepunkt.“

Nach den beiden Demonstrationen sind für den Sonntagabend weitere Kundgebungen angemeldet. Die Initiative „München ist bunt“, die auf dem Odeonsplatz vertreten ist, wird um 18 Uhr zum Geschwister-Scholl-Platz vor der Universität gehen, um dort eine Mahnwache gegen Antisemitismus mit dem Motto „Nie wieder ist jetzt!“ abzuhalten. Die interreligiöse Gesellschaft „Freunde Abrahams“ weist ebenfalls auf die Kundgebung am Odeonsplatz hin, ruft für den Abend um 19 Uhr aber zu einem eigenen Schweigemarsch vom Maxmonument zum Friedensengel auf – „mit nichts anderem als Kerzenlichtern. Keine Grußworte, keine Reden, keine Fahnen, Schilder, Parolen, Flugblätter“.