Wer einmal nur miterlebt hat, in welchen Bienenhaufen sich die Münchner Kunstakademie während ihrer Jahresausstellung im Sommer verwandelt, vergisst das nicht so schnell. Nicht nur die Studierenden, ihre Freunde und Angehörigen kommen da zuhauf. Auch die halbe, an Kunst interessierte Münchner Szene – von Künstlern über Sammlerinnen bis hin zu Partypeople – strömt in die Akademie. Es gibt zahlreiche Führungen, nicht nur auf Deutsch und Englisch, sondern erstmals auch auf Türkisch, Spanisch, Ukrainisch und Chinesisch (Termine auf der Website).

Seitens der Studierenden werden unglaubliche Anstrengungen in der Sache unternommen und zugleich größtmögliche Lässigkeit im Umgang mit der Veranstaltung gepflegt. Schließlich will man nicht nur eine Leistungsschau abhalten, sondern zum Semester- oder gar Studienende auch ordentlich abfeiern.

SZ Plus Jahresausstellung der Münchner Kunstakademie : Auf dass der Laden glüht An der Akademie der Bildenden Künste dreht sich das Lehrstuhl-Karussell munter weiter - beispielsweise kommt die großartige Medienkünstlerin Hito Steyerl. Über welche Themen machen sich die Studierenden in der aktuellen Jahresausstellung Gedanken? Von Evelyn Vogel

Und deshalb ist es in vielerlei Hinsicht interessant, zur Jahresausstellung in die Kunstakademie zu eilen. Die wird am Samstag, 20. Juli, um 14 Uhr von der Präsidentin Karen Pontoppidan und mit der Preisverleihung des Akademievereins eröffnet (bis 22 Uhr, letzter Einlass um 21 Uhr). Danach sind die verschiedenen Klassenausstellungen von Sonntag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr zu sehen, am Samstag und Sonntag, 27./28. Juli von 11 bis 20 Uhr.

Auch die Studierenden der Fakultät für Design der Hochschule München in der Lothstraße 17 präsentieren im Rahmen der Jahresausstellung mit dem Titel „Reveal“ ihre Abschluss- und Semesterarbeiten. Zu entdecken sind Entwürfe aus dem Foto-, Industrie- und Kommunikationsdesign, Arbeiten, die Informatik und Design verbinden, sowie angewandte Designforschung. Und auch hier geht es nicht nur um die Schönheit, beispielsweise in Form von ausgefallenen Schmuckstücken. Die Studierenden suchen auch Antworten im Produkt- und Verpackungsdesign im Hinblick beispielsweise auf den Klimawandel und andere gesellschaftliche Herausforderungen. Doch auch sie wissen zu feiern und bieten ein großes Begleitprogramm.

Los geht’s am Donnerstag, 18. Juli, die Ausstellung wird um 19 Uhr eröffnet und ist bis Mitternacht geöffnet. Von 20.30 bis 22 Uhr läuft Open-Air-Kino im Innenhof und von Mitternacht bis 4 Uhr früh findet die After-Party im Import Export statt. Am Freitag, 19. Juli, ist die Ausstellung von 12 bis 22 Uhr geöffnet, angeboten werden Führungen, Workshops und Live-Musik sowie um 17 Uhr eine Filmpremiere und am Abend wieder Open-Air-Kino im Innenhof. Am Samstag, 20. Juli, ist die Ausstellung von 12 bis 18 Uhr geöffnet mit einer Führung und einem Workshop am Nachmittag, bevor sich die Jahresausstellung der Designer am Sonntag, 21. Juli, um 18 Uhr dem Ende zuneigt.

Wer Lust hat, noch mehr junge zeitgenössische Kunst zu entdecken, bitte schön: Am Abend des 24. Juli (19 Uhr) eröffnet die Ausstellung „Tacker 24“ mit einer Performance von Torres & Sascha Lüer in der Galerie der Künstlerinnen und Künstler an der Maximilianstraße 42. In der Ausstellung gezeigt werden 14 Positionen, die es in die Vorauswahl für den Förderpreis des BBK München und Oberbayern im kommenden Jahr geschafft haben. Die Ausstellung ist bis 25. August zu sehen, näheres auf der Website des BBK.