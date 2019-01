25. Januar 2019, 18:47 Uhr Jahrelanger Streit Größere Großmarkthalle

Stadtrat stimmt über den Neubau durch einen Investor ab

Von Thomas Anlauf

Die Pläne für die neue Großmarkthalle werden nach jahrelangem Ringen im Stadtrat nun konkret. Am kommenden Donnerstag stimmt der Kommunalausschuss darüber ab, ob es rechtlich möglich ist, den Bau der Großmarkthalle direkt und ohne Ausschreibung an einen Investor zu vergeben. Ursprünglich hatte der damalige Kommunalreferent Axel Markwardt empfohlen, den Neubau in Eigenregie zu bauen, doch der Stadtrat kippte im Juli 2017 die Pläne und wollte ein Investorenmodell. Nun sieht es ganz danach aus, als könnte das Umschlagzentrum Großmarkt München GbR (UGM) als einer der größten Hallenbetreiber auf dem Großmarktgelände seine Pläne verwirklichen. Die CSU signalisierte am Freitag bereits Zustimmung; sie war ohnehin gegen Markwardts Pläne und sieht nun, dass mit der direkten Vergabe der Bau beschleunigt und die Kosten gesenkt würden. Auch die SPD wird am Donnerstag wohl für die Beschlussvorlage stimmen. Auch wenn deren kommunalpolitische Sprecherin Ulrike Boesser sagt: "Für uns ist das schon eine Kröte." Der SPD sei es wichtig gewesen, dass die städtischen Markthallen Betreiber bleiben. Doch in der Fraktion habe man abgewogen und will nun "im Sinne der schnelleren Umsetzung" für die direkte Vergabe über einen Erbpachtvertrag stimmen.

Die Vision einer neuen Großmarkthalle durch das UGM wurde bereits im Juli vorgestellt. Das Gelände soll mit etwa 50 000 Quadratmetern deutlich größer als die bisherigen Varianten werden. Die Idee sieht vor, dass der Gebäudekomplex nach Süden an die Schäftlarnstraße rückt. Damit würden auch große Flächen frei, was möglicherweise für den Wohnungsbau genutzt werden könnte. Nach den Vorstellungen von UGM könnten es bis zu 1550 Wohnungen sein, die an der dann wieder offenen Thalkirchner Straße gebaut werden könnten. Doch all das ist noch Vision, der Beschluss des Kommunalausschusses soll zunächst grundsätzlich bedeuten, dass es mit den Planungen weitergeht. Falls der Stadtrat die Vergabe an den Investor ablehnt, dürfte es auf Jahre keine Fortschritte bei der Großmarkthalle geben.