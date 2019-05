6. Mai 2019, 18:47 Uhr 150 Jahre Deutscher Alpenverein Die Entdeckung der Bergbegeisterung

Erst waren Jäger und Almbauern in den Bergen unterwegs, dann kam die Zeit der Forscher und Entdecker. Sie gründeten mit der Sektion München den ersten Ableger des Deutschen Alpenvereins, der heute ganz andere Menschen anzieht

Von Günther Knoll

Ein Relikt aus vergangenen Zeiten - so wirkt es auf den ersten Blick: das Münchner Haus mit seiner Fassade aus Schindeln, wie es da steht neben all den modernen Bauten aus Beton, Glas und Stahl droben auf der Zugspitze in fast 3000 Metern Höhe. Doch dieses Panorama kann auch gut als Sinnbild dienen für die Geschichte und die gegenwärtige Situation der Münchner Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV), der diese Hütte gehört.

Von Anfang an gab es Streit um den Bau dieses Hauses. Erst im Jahr 1820 war die erste nachgewiesene Besteigung von Deutschlands höchstem Berg gelungen. In einer Zeit, als nicht der Drang nach Sport, Erholung und Freizeit Menschen in die Berge trieb, sondern Entdeckermut und Forschergeist. Es waren Wissenschaftler, Akademiker, Bildungsbürger und Künstler, denen sich da ein Terrain eröffnete, in dem bisher Almbauern, Holzknechte, Jäger und Wilderer unterwegs gewesen waren. Gleichzeitig blühte das Vereinswesen auf, und so trafen sich am 9. Mai 1869 in München im Gasthof "Zur blauen Traube" 36 Männer, 34 davon aus München, dazu ein Kurat aus Vent im Ötztal und ein Prager Kaufmann, um einen "bildungsbürgerlichen Bergsteigerverein" zu gründen.

Das war die Geburtsstunde des DAV, denn das Münchner Vorbild sollte schon bald Nachfolger finden. Im Paragraf 1 des Vereinsstatuts war das Ziel festgeschrieben: "...die Kenntniss der deutschen Alpen zu verbreiten und die Bereisung Derselben zu erleichtern". Welche Gipfelstürme man damit später auslösen würde, das konnten die Gründungsväter damals nicht ahnen.

Als im Dezember 1895 die Sektion eine außerordentliche Mitgliederversammlung abhielt, um über den Bau einer Hütte auf der Zugspitze abzustimmen, wurde erbittert debattiert, wie weit die Liebe zu den Berge gehen dürfe. Die Argumente der Gegner: Mit dem Haus werde die Bergeinsamkeit entweiht, es werde viele Ungeübte anziehen, und außerdem: "Wirtschaften gehören nicht auf Berggipfel." Die Befürworter führten an, das Haus sei als Ausgangspunkt für Bergsteiger notwendig, es werde nur eine einfache alpine Unterkunftsstätte. Außerdem sei die Hütte auch für die Wissenschaft wichtig, weil man dort eine meteorologische Station unterbringe.

‹ › Das Münchner Haus ist in vielerlei Hinsicht ein Symbol für die Geschichte des Alpenvereins: Es trägt den Namen der ersten deutschen Sektion und steht auf der Spitze des höchsten Gipfels Deutschlands, der Zugspitze. Bild: Archiv des DAV, München

‹ › Die Erschließung und Kommerzialisierung der Berge lässt sich im Vergleich der Gipfelbilder gut erkennen - zwischen den Aufnahmen liegen etwa 120 Jahre. Bild: imago Wird geladen ...

Besonders leidenschaftlich argumentierte der Landschafts- und Schlachtenmaler Zeno Diemer für den Bau und träumt von dem Erlebnis, wenn man vor die Tür trete und "am nächtlichen Himmel der Vollmond leuchtet und die vielen Bergspitzen versilbert". Ob diese romantische Schilderung ausschlaggebend war dafür, dass von den 504 anwesenden Mitgliedern 337 für den Hüttenbau stimmten, oder die gut 5000 Mark, die für das Projekt bereits gespendet waren, ist unbekannt.

Das Münchner Haus wurde gebaut, es ist eine einfache Unterkunft mit 36 Schlafplätzen geblieben, und im Wetterturm arbeitet nach wie vor ein einziger Meteorologe. Und wenn die täglich gut 15 000 Gipfeltouristen wieder per Seil- oder Zahnradbahn ins Tal verschwunden sind, dann lässt sich Diemers Szenario auch heute noch nachempfinden. Der Streit führte jedoch dazu, dass sich damals die erste Sektion abspaltete, "Bayerland" verschreibt sich seither dem Leistungsbergsteigen.

‹ › Die "Blaue Traube" in der Dienerstraße. Dort wurde die Sektion München am 9. Mai 1869 gegründet. Bild: Archiv des DAV, München

‹ › Die vier "Gründerväter": der Münchner Student Karl Hofmann, der Prager Kaufmann Johann Stüdl, der Tiroler "Gletscherpfarrer" Franz Senn und der Münchner Buchhändler Theodor Trautwein. Bild: Archiv des DAV, München

‹ › Eine alte Postkarte zeigt das frühe Watzmannhaus, erbaut 1887/88. Es war der erste eigene Hüttenbau der Sektion München. Bild: Archiv des DAV, München

‹ › Die Zeichnung zeigt eine spätere Version der Hütte nach dem Ausbau. Bild: Archiv des DAV, München Wird geladen ...

Heute, gut 120 Jahre später, hat die Sektion München gemeinsam mit ihrer Partner-Sektion Oberland etwa 175 000 Mitglieder. Es gibt 20 Erwachsenen- und elf Jugendgruppen, die so ziemlich alles anbieten, was mit den Bergen zu tun hat: Bergwandern, Bergsteigen, Bouldern, Fitnessgymnastik, Familienfreizeiten, traditionellerweise auch Kanusport mit einem eigenen Bootshaus in Thalkirchen und Mountainbiken. Pro Jahr stehen mehr als 2000 Veranstaltungen auf dem Programm: Touren, Kurse, Training, Filmabende, Diskussionen. Dazu unterhält die Doppelsektion drei Servicestellen: zwei mitten in der Stadt und eine in ihrem Kletterzentrum Gilching. Und es gehören ihr 17 bewirtschaftete und 22 Selbstversorgerhütten, von der Kampenwand über Watzmann und Zugspitze bis hinein in die Hohen Tauern.

10,4 Millionen Euro Haushaltsvolumen (2017), 30 Vollzeitstellen für die Servicestellen, mehr als 1000 Übungsleiter: Die Sektion München-Oberland ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen, das aber ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen, ob als Funktionär, bei der Gruppenbetreuung, als Hüttenreferenten oder beim Instandhalten der Wege nicht funktionieren würde. Im Grund wurde das alles nach 1945 neu aufgebaut, denn der DAV war verboten worden, nachdem er sich voll und ganz von den Nationalsozialisten vereinnahmen hatte lassen. All das gipfelte darin, dass die Münchner Sektion verbot, jüdische Mitbürger als Mitglieder aufzunehmen.

Heute hat man sich zu Vielfalt, Toleranz und gegenseitiger Achtung verpflichtet. Der Streit um die Hütten aber bleibt. Derzeit können die Münchner die Erweiterung ihres Watzmannhauses nicht fortführen, weil Naturschützer vor Gericht einen Baustopp erwirkt haben. Und das, obwohl sich der DAV den Naturschutz ganz groß auf seine Fahnen geschrieben hat.