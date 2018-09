10. September 2018, 18:59 Uhr 70 Jahre Adventskalender Ein warmes Essen, ein Besuch im Zoo

Der SZ-Adventskalender hilft Menschen, die ohne die finanzielle Unterstützung vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen wären

Von Sven Loerzer

Wer sich für den SZ-Adventskalender engagiert, tritt aktiv für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein, sorgt dafür, dass Menschen, die mit wenig auskommen müssen, nicht im Abseits bleiben. Dabei geht es nicht nur um Hilfe in finanziellen Notlagen, sondern auch darum, Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen. Denn oft versperrt die schlechte finanzielle Lage den Zugang zu Erlebnissen und Erfahrungen in der Gemeinschaft - sei es dem Mittagstisch in der Schule, dem Sport im Verein, dem Musizieren oder dem Ausflug in der Gruppe. Gemeinschaft statt Ausgrenzung zu erfahren aber fördert wiederum den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aus Menschen, denen mit Spenden geholfen werden konnte, werden deshalb, wenn sich ihre Lage gebessert hat, selbst Spender.

Schülerlunch

Nicht nur in den Mangeljahren nach dem Krieg litten viele Kinder Hunger. Um die Lage der unterernährten Kinder zu verbessern, wurde 1947 die Schulspeisung eingeführt. Mit amerikanischer Unterstützung bekamen Kinder in den Schulen eine kostenlose Mahlzeit. Als sich die Lage besserte, verschwand die Schulspeisung, die Kinder mit einer kostenlosen Mahlzeit versorgte. 60 Jahre später, 2007, aber erlebte die Schulspeisung für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen in München eine Neuauflage. Denn nach den Hartz-IV-Gesetzen, die 2005 in Kraft getreten waren, hatte sich gezeigt, dass Langzeitarbeitslose oft nicht in der Lage waren, die Schulmahlzeit zu bezahlen. So blieben ihre Kinder hungrig - und ausgeschlossen von der gemeinsamen Mahlzeit, aber auch von der Nachmittagsbetreuung, die mit dem Mittagessen beginnt.

Dank der Spenden können Kinder beim Ferienprogramm der Stadt das Maisfeld am Diefenthaler Hof in Landsham entdecken. (Foto: Robert Haas)

Damit Kinder nicht wegen des fehlenden Geldes getrennte Wege gehen müssen, startete der SZ-Adventskalender die Aktion "Schülerlunch", die Kindern in München und der Region eine kostenlose warme Mahlzeit in Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen verschaffte. Die Möglichkeit dazu bot eine Millionen-Erbschaft im Jahr 2007: Das Vermögen versetzte den SZ-Adventskalender in die Lage, eine längerfristige Zusage zu geben: Das Geld reichte, um fünf Jahre lang jeweils etwa 1000 Kinder aus bedürftigen Familien mit dem Mittagessen zu versorgen. Der damalige Sozialreferent Friedrich Graffe sah darin eine "Initialzündung, um Kindern in schwieriger Perspektive zu helfen". Dem Projekt verschafften der damalige OB Christian Ude und Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler weiteren Rückenwind; Unterstützung kam auch von der Stadtsparkasse.

Das Straßenfußballprojekt "Bunt kickt gut" trägt zur Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten bei. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das erhöhte den Druck auf die Politik. Der Freistaat, eigentlich nicht zuständig, beteiligte sich an der Finanzierung, sofern Kommunen wie München dazu ebenso bereit waren. Auf diese Weise konnte der Adventskalender im Schuljahr 2010/11 mehr als 3200 Kindern die gemeinsame Mahlzeit sichern. Schließlich wurde auch der Bund aktiv und führte im April 2011 das Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder aus armen Haushalten ein. Die Eltern müssen dazu allerdings einen Euro pro Mahlzeit aufbringen, die Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt der Bund. Das gilt allerdings nur dann, wenn die Gemeinschaftsverpflegung von der Schule, dem Hort oder der Kindertagesstätte angeboten wird, nicht aber von einem freien Träger, der mit dem Essen in die Nachmittagsbetreuung startet. Deshalb wird der Adventskalender auch heute noch immer wieder um Hilfe gebeten.

Sport für alle Kinder

Sport ist nicht nur gesund, sondern lässt auch Gemeinschaft erleben, schafft Freundschaften und formt Teamgeist. Die umfangreichen Angebote der Vereine sind günstig - und dennoch ist selbst ein Jahresbeitrag von 80 oder 100 Euro bei Familien mit kleinem Einkommen eine zu hohe Belastung. Der Adventskalender startete deshalb im Juli 2009 gemeinsam mit dem Münchner Sportamt die Initiative "Sport für alle Kinder", die, unterstützt auch von der Stadtsparkasse, etwa 1000 Kinder in die Sportvereine brachte - und damit eine weitere Leistung des Bildungs- und Teilhabepakets vorwegnahm: Das sieht nun für Vereinsmitgliedschaften, Musikunterricht und andere Freizeitangebote maximal zehn Euro pro Monat vor. Das reicht nicht für jede Sportart, außerdem fehlt den Familien oft auch das Geld, um die Sportausrüstung und -kleidung zu kaufen, aus der Kinder dann schnell wieder herausgewachsen sind. Aus diesem Grund existiert "Sport für alle Kinder" weiter und ergänzt die staatliche Leistung, damit der Gang zum Fußballtraining nicht an den fehlenden Stollenschuhen scheitert.

Das Geld kommt unter anderem bei Benefizkonzerten des BR-Symphonieorchesters zusammen. (Foto: Peter Meisel)

Aber auch in anderen Bereichen hat der Adventskalender geholfen, Sportangebote zu verwirklichen, um Kindern und Jugendlichen, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen, zu erleichtern, sich in der Gemeinschaft zurecht zu finden. So ist beispielsweise das Straßenfußballprojekt "Bunt kickt gut" unterstützt worden, das nicht nur eine gesunde Freizeitbeschäftigung bietet, sondern auch zur Verständigung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Nationalitäten beiträgt. Oder das Dream Team des Trägers "Neue Wege Jugendhilfe", das sich regelmäßig zum Fußballtraining trifft und dabei spielerisch die Regeln des gewaltfreien Zusammenlebens einübt.

Musik für alle Kinder

Das Projekt wurde 2009 vom Hilfswerk der SZ-Leser gemeinsam mit dem BR-Symphonieorchester unter Leitung von Mariss Jansons gestartet. Mit Hilfe von Spenden soll Kindern ärmerer Familien die Freude am Musizieren ermöglicht werden; inzwischen konnte der SZ-Adventskalender Musikprojekte für Kinder unterstützen, Unterrichtsstunden bezahlen oder beim Kauf von Instrumenten helfen. Auch den inklusiven Gospelchor Oh Happy Day unterstützten SZ-Leser, ein Projekt der Caritas, das mehr als 150 Sänger mit und ohne Behinderung zusammenbringt.

Gemeinsames Mittagessen in der Schule. (Foto: Catherina Hess)

Jansons widmet dem Adventskalender schon seit Jahren Benefizkonzerte: "Münchnern in Not zu helfen und jungen Menschen den Zugang zur Musik ermöglichen - es ist mir eine Freude, diese wunderbare Aktion des SZ-Adventskalenders zu unterstützen." Musik kommt an Schulen oft zu kurz. Dabei sei sie "wichtig für die Entwicklung einer hohen geistigen Welt und die Persönlichkeitsbildung".

Freizeit

Die Sommerferien sind vorüber, aber ein bisschen angeben lässt sich an den ersten Schultagen schon noch damit, wo die Urlaubsreise hinging: Während die einen prahlen, wie weit weg sie im Urlaub waren, von Afrika, Asien oder Amerika erzählen, können die anderen nur staunend zuhören: Kinder aus Familien mit geringem Einkommen müssen zu Hause bleiben, weil die Eltern selbst einen Urlaub in Bayern nicht bezahlen können. Zwar gibt es in der Großstadt und deren Umland auch vieles, was den Daheimgebliebenen schöne Ferienerlebnisse bescheren kann: der Tierpark, die Freibäder, und bei schlechtem Wetter die Museen. Aber all die schönen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung haben einen entscheidenden Nachteil für jene, die nur wenig Geld zur Verfügung haben: Der Eintritt belastet die Haushaltskasse. München zu entdecken, kann Familien ziemlich teuer zu stehen kommen.

Längst ist deshalb der vor mehr als 40 Jahren eingeführte Münchner Ferienpass ein Verkaufsschlager nicht nur in der Stadt, sondern auch in vielen Umlandgemeinden. Gerade die kostenfreien Angebote - unter anderem zwei Tierparkbesuche und der Olympiaturm - erfreuen sich großer Beliebtheit. In den Pfingst- und Sommerferien ist der Eintritt in die städtischen Freibäder beliebig oft frei. Außerdem sind Kinder und Jugendliche von sechs bis einschließlich 14 Jahren in den Sommerferien zur kostenlosen MVV-Nutzung im gesamten Tarifgebiet berechtigt. Dazu kommen noch viele ermäßigte Angebote.

Für Kinder bis 14 Jahre kostet der Ferienpass 14 Euro - für Haushalte, die immer knapp bei Kasse sind, zählt dieser Posten nicht zu den wichtigsten Ausgaben. Seit vielen Jahren schon finanziert der SZ-Adventskalender für Familien mit geringen Einkommen Ferienpässe, in diesem Jahr sind sie für fast 7000 Kinder kostenlos ausgegeben worden. "Gemeinsam durch die Stadt" lautet das Motto für Eltern und Kinder dank der fast 1200 von Spenden finanzierten Familienpässe, die viele Gutscheine und Ermäßigungen für die gemeinsame Freizeitgestaltung erhalten.

Etwa ein Viertel der Kinder, die Lilalu, das Bildungs- und Ferienprogramm der Johanniter, in seinen Workshops in den Schulferien betreut und in den Bereichen Zirkus, Sport, Theater, Tanz und Musik trainiert, kommen aus Familien mit geringem Einkommen. Deshalb unterstützt der Adventskalender Lilalu, in diesem Jahr etwa mit pädagogischen Materialen sowie dem Ersatz von zwei verschlissenen Zeltdächern für die kostenlosen Familienangebote unter dem Motto "Umsonst & Draußen".

Damit Kinder mit Behinderungen, Kinder, die in Heimen untergebracht sind, ebenso wie Erwachsene mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen die Chance auf ein paar unbeschwerte Tage haben, übernimmt der SZ-Adventskalender für sie auch Teilnehmergebühren für Ferienfreizeiten. So können beispielsweise ältere Menschen mit Behinderungen mit dem Verein Kunterbunt eine Reise unternehmen, die sie sich von ihrer Rente nicht leisten könnten. Psychisch kranke Menschen, die das Clubhaus München-Giesing besuchen, verbringen eine Woche Urlaub in einem Selbstversorgerhaus, um "eine Woche Abstand zum gewohnten Alltag zu bekommen, in der es nicht um Krankheit, Arztbesuche, Sorgen oder Existenzängste geht", wie die Clubhaus-Leiterin berichtet. Vorbereitung, Essensplanung, Einkaufen, Zubereiten sowie das Sauberhalten der Unterkunft stärken "nicht nur das Gruppenzugehörigkeitsgefühl, sondern die Mitglieder bilden auch Freundschaften untereinander und wirken somit ihrer Isolation entgegen", beschreibt die Leiterin den Effekt.

Der Verein Adventurecare organisiert Abenteuer- und Erholungscamps für Kinder von Eltern, bei denen ein Elternteil an Krebs erkrankt ist. Damit nicht das Einkommen entscheidet, ob eine "unbeschwerte Familienzeit" Entlastung schaffen kann, gibt der Adventskalender Unterstützung. Aber auch alte Menschen, die im Pflegeheim leben, lässt der Adventskalender am Leben teilhaben. So konnte das Evangelische Pflegezentrum Sendling eine vorweihnachtliche Lichterfahrt mit einem Spezialbus für bewegungseingeschränkte Senioren zu markanten Punkten Münchens organisieren, dazu gab es besinnliche Texte, Plätzchen und Getränke.