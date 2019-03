20. März 2019, 18:54 Uhr Jahr 2022 Stadt bewirbt sich um European Championships

50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen soll im Olympiapark wieder eine internationale Sport-Großveranstaltung stattfinden: Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats hat am Mittwoch in nicht-öffentlicher Sitzung die Bewerbung für die European Championships 2022 beschlossen. Vergeben wird die Europameisterschaft, die in mehreren Sportarten ausgetragen wird, noch im März. Strittig war bis zuletzt die Finanzierung, geschätzte 130 Millionen Euro werden für die Sportveranstaltung fällig. Voraussetzung für die Zustimmung der Stadt München war, dass sich Bund und Freistaat mit jeweils einem Drittel der Summe beteiligen. Diese Zusagen liegen nun vor. München rechnet sich wegen der vielen bereits vorhandenen Sportanlagen im Olympiapark gute Chancen aus, Leichtathletik könnte etwa im Olympiastadion ausgetragen werden. Die European Championships wurden erstmals 2018 ausgetragen - in Glasgow und in Berlin, wobei in Berlin nur die Leichtathletik-Wettbewerbe stattfanden. Weitere Sportarten der Meisterschaft waren Schwimmen, Radsport, Rudern, Turnen, Triathlon und Golf.