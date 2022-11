Bunt gemischt: In der dunklen Schüssel in der Mitte wird das Jerusalem Chicken serviert. Darum herum gruppieren sich die Maispoularde Suprême, das Kräuter Beef Carpaccio und die Dorade mit Seeteufelbäckchen. Links der Rahmstrudel.

Von Max Murke

Wenn es eines gibt, ohne das heute kein Lokal mehr auskommt, völlig gleich ob gepudertes Fine-Dining-Haus oder schrabbelige Fischbude, wenn es also eines gibt, vor dem man sich als Gast wirklich nirgendwo mehr retten kann, dann ist es ein möglichst marketingtaugliches Storytelling. Das ist im Jacob erst mal nicht anders. Man schlägt die Karte auf und lernt, dass der Vorname einer der beliebtesten im Mittelmeerraum ist, und die Küche genau das sein möchte: mediterran. Man lernt außerdem, dass sich der Name Jacob auf zweierlei Art auslegen lässt. Übersetzt bedeutet er "möge Gott beschützen" (wobei man ganz gern äße, ohne dass es göttlichen Beistand braucht), in der Bibel ist es der Zwilling, der nach Esau geboren wurde (die Betreiber führen in München unter anderem auch die Burger & Lobster Bank). Und weil es sich gar so anbietet, ist darunter noch der Text von "Bruder Jakob" abgedruckt.