Er ist noch im Rennen beim aktuellen BMW Welt Jazz Award unter dem Motto "Key Position", wo er im März mit seinem Trio vorspielte. Jetzt kommt er solo in den Nightclub des Bayerischen Hofs - den er mit seinem Auftritt quasi als Konzertstätte wiedereröffnet nach zwei Jahren Corona-Pause. Der 51-jährige Schwede hat sich mit inzwischen zwölf eigenen Alben, als Begleiter der Sängerin Viktoria Tolstoy wie durch die Zusammenarbeit mit Stars wie Dominic Miller seit langem in die erste Reihe der europäischen Jazzpianisten gespielt. Wenige sind technisch so beschlagen wie der klassisch ausgebildete Karlzon, wenige sind nach so wenigen Tönen wiedererkennbar, wenige lieben so sehr die Live-Improvisation und wenige gehen so konsequent auf Raubzug durch Pop- und Rockgefilde. Im Bayerischen Hof wird er das nicht nur mit Titeln seines gerade erschienenen Albums "Wanderlust", sondern mit einem Querschnitt durch seine Musik demonstrieren.

Jacob Karlzon, Do., 5. Mai, 21 Uhr, Bayerischer Hof, Promenadeplatz 2, Tel. 21 83 73 00