Von Klaus P. Richter, München

Wenn in Chopins Polonaise As-Dur op. 61 die verhaltenen Akkordschläge "maestoso", zwar Piano, aber mit fast bedrohlichem Pathos eröffnen, dann demonstriert Ivo Pogorelich die Austreibung aus dem Salon. Aber dort gehörte Chopin ja eigentlich nie hin. Ähnlich wie bei Schubert, dem biedermeierlichen Liedersänger des Klischees, verbirgt sich bei Chopin ebenso viel Abgründiges wie Zauberisches. Mit den Steigerungen der episodischen Wechsel im bewegten "Fantasie"-Modus bis zum dramatischen Finale wird es nachdrücklich bestätigt: Hinter dem Goldrand aristokratischer Klangdelikatesse tauchen immer wieder die unruhigen Schattenspiele einer leidenschaftlichen Dramatik auf, die jedes Salonambiente konterkarieren.

Besonders wenn Pogorelich, wie auch in der Fantasie f-Moll op. 49 mit ihrem Marschtempo und wie im ersten Satz der h-Moll-Sonate, diese Wirkung mit einer Dissoziierung des Metrums verschärft. Mit geradezu gnadenloser Insistenz dehnt er die arglose Dreiviertel-Zeitstruktur in die Dimension extravaganter Bedeutung. Auch im H-Dur-Largo der Sonate mit ihrem choralartigen Mittelteil lässt er trotz "cantabile"-Vermerk wenig vom oft gehörten Nocturne-Ambiente erstehen, sondern setzt eher auf unruhige Irritation.

Dafür verwandelt er dann im Finalsatz das Presto "Agitato" in eine Dramatik von glänzender virtuoser Brillanz zwischen wuchtigen Doppeloktaven und fieberhitzigen Läufen. Bei Wiegenlied und Gondellied in der Berceuse Des-Dur und der Barcarolle Fis-Dur meinte man im Prinzregententheater in diesem totalen Chopin-Programm endlich sanftere Gestade erreicht zu haben. Etwas davon stellte sich auch im verhaltenen Schluss der Barcarolle über dem Orgelpunkt auf Fis als Ahnung vertrauten Klangzaubers ein. Aber erst bei den beiden Zugaben beschwor Pogorelich dann zum Ausgleich Chopin als den vollendeten Klangzauberer, der er ja auch ist.