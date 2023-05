Von Klaus P. Richter

Den legendären Exzentriker gibt es noch, der sich in Pudelmütze, rotem Wams, weißen Sneakers und Jogginghose vor dem Konzert melancholisch einspielt, uns quasi in sein Wohnzimmer schauen lässt, bevor es im Frack losgeht. Dann aber ist es bei Ivo Pogorelich und Chopin mit der Melancholie vorbei.

Schon im ersten Thema des f-Moll-Klavierkonzerts nimmt er das Maestoso viel ernster als die Wehmut, die er eher in der Latenz lässt. Die Kantilene des Seitenthemas lässt er zwar lyrisch aufblühen, versäumt aber keine Gelegenheit, alle Bassschritte mit markantem Forte zu betonen, genau wie später im Tanztaumel des Finalsatzes. Auch in der Durchführung, wo es weniger um anstrengende Prozessarbeit als um spielerische Ausdeutungen geht, wählt er eine straffe Diktion und zeichnet so einen Chopin, der nichts mit der morbiden Pariser Salonkultur zu tun hat, für die er so oft herhalten muss. Statt einer eitlen solistischen Kadenz gibt es schließlich ein pikantes Duettieren mit dem Orchester.

Pogorelich führte dem Publikum am Sonntagvormittag im Prinzregententheater einen lyrischen Dramatiker vor, dessen klavieristische Virtuosität und poetische Genialität im Dienste leidenschaftlichen Ausdrucksverlangens steht, auch wenn er in der geheimen Liebeserklärung des Larghetto-Satzes im schönsten Cantabile schwärmt. Hier erhielt auch das Kammerorchester der BR-Symphoniker, mit 15 Streichern fast die originale Besetzung der Uraufführung des Konzerts 1830 in Warschau, immer wieder Gelegenheit zu sanfterem Tonfall.

Seine Wiederholung als Zugabe nach dem Applaussturm vertiefte den Zauber. Danach stürzten sich die BR-Kammersinfoniker unter der engagierten Leitung von Radoslaw Szulc mit Brillanz in die Klangwogen von Tschaikowskys Serenade für Streichorchester C-Dur, zwischen schwelgerischem Melos, eleganter Walzerbeschwingtheit und empfindsamer Larghetto-Elegie.