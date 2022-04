Von Jutta Czeguhn, München

Das habe sich ja angekündigt durch das Schweigen Igor Zelenskys. Ivan Liška klingt am Telefon nicht sonderlich überrascht, als man ihn zum Rücktritt seines Nachfolgers befragt. Dieser hatte am Montag sein Amt aus "privaten Gründen" niedergelegt. 2016 war der Russe Zelensky auf den Tschechen Liška gefolgt, der 18 Jahre die Geschicke des Bayerischen Staatsballetts bestimmt hatte. Keine geräuschlose Stabübergabe war das, im Laden schepperte gewaltig: Irène Lejeune, seit 2008 Botschafterin des Staatsballetts und dessen Hauptsponsorin, kehrte der Kompagnie den Rücken, die nicht mehr die ihre war, nachdem Zelensky im Corps de Ballet gut ein Drittel der Tänzerinnen und Tänzer austauscht hatte, und auch Bettina Wagner-Bergelt, Liškas stellvertretende Intendantin, verließ das Haus. Entwicklungen, die bei Intendantenwechseln nicht ungewöhnlich sind, und zumindest beim Publikum war es mit dem Fremdeln bald vorbei. Es fand Gefallen an dem, was der Neue auf die Bühne brachte.

Auch Liška blieb der Münchner Tanzwelt erhalten, er wechselte als Vorstandsvorsitzender zur Heinz-Bosl-Stiftung und ist heute Künstlerischer Leiter des Bayerischen Junior Balletts. Und hat Irène Lejeune dort wieder als Botschafterin an seiner Seite. Durch die Junior-Kompagnie sei er dem Staatsballett sehr verbunden, sagt Liška, weshalb er als Kommentar lieber ein Sprichwort bemühen wolle: "Die Schicksalsmühlen mahlen langsam, aber sicher". Um dann aber doch recht deutlich zu werden: Die Bestellung Zelenskys sei von Anfang an eine politische Entscheidung gewesen, mit dem Ziel, der bayerischen Wirtschaft zu helfen. Der Russe sei schon im Februar 2014 als sein Nachfolger vorgestellt worden, als die Invasion der Krim begonnen hatte, und 2019 sei sein Vertrag um weitere fünf verlängert worden, als die Annexion längst vollzogen war. Die Frage, für welche der Tanzkultur das Staatsballett stehe, sei also nicht die ausschlaggebende gewesen, deutet Liška an.

An der Spekulation, wer nun Zelenskys Nachfolger/Nachfolgerin werden könne, will er sich nicht beteiligen, obwohl ihm da ein Name einfiele. "Aber dazu müsste man sich wohl mit den Ministern in verrauchte Hinterzimmer setzen." Liška ist wichtig, dass Ruhe einkehrt im Staatsballett, schon allein, wegen seiner jungen Tänzerinnen und Tänzer im Junior Ballett.