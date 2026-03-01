Vielfarbige Akkorde, expressive Melodien und hämmernde Rhythmen klingen von der Bühne in den leeren Herkulessaal. Iván Fischer findet: Sie könnten noch farbiger, noch expressiver, noch hämmernder sein. „Sie machen das fast gut“, sagt der Dirigent. Er arbeitet genau, sagt dem Orchester, was wie gespielt werden sollte, probt wie mit jedem anderen Orchester. Aber dieses ist kein Orchester wie jedes andere. Das Bayerische Landesjugendorchester (BLJO) hat einen Altersschnitt von 17 Jahren und spielt in einer Klasse für sich.
Wie Iván Fischer mit dem Bayerischen Landesjugendorchester probtEin Stardirigent und der Nachwuchs
Lesezeit: 4 Min.
Kein Orchester wie jedes andere: Das Bayerische Landesjugendorchester hat einen Altersschnitt von 17 Jahren – wie junge Bratschisten die Proben mit Iván Fischer erleben.
Von Paul Schäufele
