Zum Hauptinhalt springen

Wie Iván Fischer mit dem Bayerischen Landesjugendorchester probtEin Stardirigent und der Nachwuchs

Lesezeit: 4 Min.

„Sie müssen mehr aufeinander hören“: Iván Fischer mit den jungen Orchestermusikern im Herkulessaal.
„Sie müssen mehr aufeinander hören“: Iván Fischer mit den jungen Orchestermusikern im Herkulessaal. (Foto: Astrid Ackermann/BR)

Kein Orchester wie jedes andere: Das Bayerische Landesjugendorchester hat einen Altersschnitt von 17  Jahren – wie junge Bratschisten die Proben mit Iván Fischer erleben.

Von Paul Schäufele

Vielfarbige Akkorde, expressive Melodien und hämmernde Rhythmen klingen von der Bühne in den leeren Herkulessaal. Iván Fischer findet: Sie könnten noch farbiger, noch expressiver, noch hämmernder sein. „Sie machen das fast gut“, sagt der Dirigent. Er arbeitet genau, sagt dem Orchester, was wie gespielt werden sollte, probt wie mit jedem anderen Orchester. Aber dieses ist kein Orchester wie jedes andere. Das Bayerische Landesjugendorchester (BLJO) hat einen Altersschnitt von 17 Jahren und spielt in einer Klasse für sich.

Zur SZ-Startseite

Starpianist Jan Lisiecki im Porträt
:Der Diplomat am Klavier

Der kanadische Pianist Jan Lisiecki liebt den kulturellen Austausch und wird global gefeiert. Warum er Konzerte in den USA nicht absagen würde und dort sogar Entschuldigungsgesten erlebt – ein Gespräch über das Politische in der Kunst in einer vertrackten Welt.

SZ PlusVon Paul Schäufele

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite