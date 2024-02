Offene Mülleimer, allerlei Verunreinigungen in der Küche - das entdeckten Lebensmittelkontrolleure in einem Lokal im Lehel. Zwei der drei Geschäftsführer stehen nun vor Gericht. Doch möglicherweise die falschen?

Von Patrik Stäbler

Jenes italienische Restaurant wirbt mit der Qualität seiner Pizzen und Pasta, mit "mediterranem Lebensgefühl" und - das darf an dieser Stelle nie fehlen - der "Dolce Vita". Ein süßes Leben führten im "Pepenero" im Lehel jedoch offenbar auch einige ungebetene Gäste. So stießen Lebensmittelkontrolleure des städtischen Kreisverwaltungsreferats bei ihrer Inspektion im vergangenen Mai an mehreren Stellen im Lokal auf Mäusekot, Lebensmittelreste und andere Verunreinigungen. Ihr Bericht über die "ekelerregenden Zustände" ist der Grund, weshalb sich zwei Geschäftsführer des Betriebs an diesem Vormittag vor dem Amtsgericht München verantworten müssen.