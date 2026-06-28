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Der Dichter Giacomo Leopardi als Lebensratgeber„Die Welt muss doch etwas bedeuten“

Lesezeit: 6 Min.

Ein Pessimist – oder gar das Gegenteil? Der italienische Dichter Giacomo Leopardi (1798–1837).
Ein Pessimist – oder gar das Gegenteil? Der italienische Dichter Giacomo Leopardi (1798–1837). IMAGO/Gemini Collection

Warum noch den italienischen Dichter Giacomo Leopardi lesen? Kurioserweise gibt es in München einen Autor und in Bayern eine Institution, die diese Frage beantworten. Über ein Werk, das uns heute viel zu sagen hat.

Von Jasper Eckhof

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Das Leben an sich bedeute nichts, notiert Giacomo Leopardi im November 1820 in seinem Tagebuch – es komme darauf an, es „gut und glücklich“ zu verbringen, oder zumindest „nicht schlecht und unglücklich“. Das sind die Worte eines italienischen Dichters, der im deutschen Sprachraum heute überwiegend vergessen ist. Kennt ihn doch einmal jemand, heißt es zu oft: Ach, das war doch dieser Pessimist. Das liegt nicht zuletzt am berühmten Arthur Schopenhauer, der 1858 freudig der Welt verkündete: Spott und Jammer dieser Existenz? „Keiner hat diesen Gegenstand so gründlich und erschöpfend behandelt, wie in unsern Tagen Leopardi.“

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