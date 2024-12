Von Sebastian Krass

Gut ein Jahr ist es her, dass Alexander Rosa-Alscher sich in Jubelstimmung an die Öffentlichkeit wandte. Anlass war die teilweise Übergabe eines neuen Bürogebäudes an den Mieter, das IT-Referat der Stadt. Ein „Meilenstein“ auf dem Weg zur Digitalisierung Münchens sei damit erreicht, hieß es in einer Pressemitteilung des Immobilienunternehmens Rosa-Alscher Group. „Die Hightech-Projektentwicklung Qubes wurde in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Referat (…) realisiert“, ließ der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, Alexander Rosa-Alscher, sich zitieren.