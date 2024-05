Das israelische Generalkonsulat in München ist am Mittwoch attackiert worden. Details sind noch unklar. Laut einer ersten Auskunft der Polizei wurde "ein verdächtiger Gegenstand" über den Schutzzaun auf das Gelände der konsularischen Vertretung geworfen. Es soll sich um eine Flasche handeln, in der sich eine Kugel befand.

Zu Details wollte sich eine Sprecherin des Generalkonsulats aus Sicherheitsgründen nicht äußern. Die Flasche wurde offenbar in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden auf den Hof des Generalkonsulats geworfen und am Morgen entdeckt. Seither ermittelt der Staatsschutz der Münchner Kriminalpolizei.

Die für Süddeutschland zuständige israelische Generalkonsulin Talya Lador sprach in einer Mitteilung auf X (früher Twitter) von einem "Wake-Up-Call an die deutschen Behörden", wohin Antisemitismus und Israelhass führten. Die Diplomatin schrieb: "Es ist ein Angriff auf das Symbol des Staates Israel in Süddeutschland."

In den vergangenen Monaten sei es immer wieder zu antisemitischer und antiisraelischer Rhetorik gekommen. "Dieser physische Angriff geht nun noch eine Stufe weiter." Seit dem Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober ist in München die Zahl der Übergriffe auf jüdische und israelische Menschen und Einrichtungen sprunghaft angestiegen. Die Münchner Polizei hat ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. Erst vor wenigen Tagen wurden zwei Männer festgenommen, die sich vor der Münchner Synagoge Ohel Jakob verdächtig verhalten und gefilmt hatten.

Das einzige israelische Generalkonsulat in Deutschland wurde 2011 eingerichtet. Seit 2015 ist es in einem Gebäude untergebracht, das symbolträchtig auf dem Gelände der ehemaligen Münchner NS-Zentrale steht. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Münchner NS-Dokumentationszentrum. Auf die Frage, ob sie sich in dem Gebäude sicher fühle, hatte Talya Lador vor wenigen Tagen in einem Interview der Süddeutschen Zeitung gesagt: "Ja, es gibt genügend Sicherheitsvorkehrungen hier. Das ist ja jetzt mein zweites Zuhause."