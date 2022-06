Von Oliver Hochkeppel, München

Unerschöpflich scheint derzeit das Reservoir an israelischen Jazzmusikern, die von Tel Aviv und Jerusalem aus die Welt erobern. Die erste Generation im Gefolge eines Avishai Cohen machte New York zu seinem Brückenkopf, danach schwärmten Asse wie Anat Fort, Omer Klein, Shai Maestro, Gilad Hekselman in alle Welt aus und sind inzwischen auch in München ein Begriff. Drei nachstoßende junge Pianisten, deren Namen man hier noch nicht so auf dem Zettel hat, sind nun in den kommenden Tagen in der Unterfahrt zu entdecken.

Da ist zunächst der 41jährige, in Tel Aviv geborene Keyboarder und Sänger Uri Gincel. Nach dem Studium an der New School for Jazz and Contemporary Music in New York landete er 2009 in Berlin, wo er seitdem aus der jungen Szene nicht mehr wegzudenken ist, sei es bei Kathrin Lemkes Heliocentric Counterblast, mit der Sängerin Anna Maria Sturm, im Orchester von Kenneth Dahl Knudsen oder als Mitglied der Zirkus-Band Bonaparte. In die Unterfahrt kommt der Preisträger des America-Israel Cultural Foundation Awards nun mit seinem eigenen Trio mit Bassist Paul Kleber und Schlagzeuger Tobias Backhaus.

Dann ist da der 35-jährige Uriel Herman aus Jerusalem, der ursprünglich von der Klassik kommt. Über das Komponieren fand er zum Improvisieren und zum Jazz. Das wiederum führte ihn 2015 zur Gründung seines Quartetts mit dem Holzbläser Uriel Weinberger, dem Bassisten Avri Borochov und dem Schlagzeuger Haim Peskoff, mit dem er seitdem drei Alben aufgenommen hat und für das er am bekanntesten ist. Und in dem er die Genres hin zu seinem universellen Musikverständnis ausdehnt. So können für seinen Freigeist klassische Motive, Jazzskalen oder nahöstliche Rhythmik ebenso Nährboden sein wie ein Stück des israelischen Komponisten Mordechai Zeira, ein David-Bowie-Song, ein Nirvana-Hit oder ein Antonio Carlos Jobim-Standard.

Ähnlich sieht es beim Pianisten und Komponisten Eyal Lovett aus, dem jüngsten der Drei. Er schließt sogar gerade noch sein in Israel und New York begonnenes Studium im dänischen Aalborg ab. Hat aber freilich auch schon in Berlin gelebt, wo er 2017 vom Online-Guide "Jazzy Berlin" zum "Artist of the Year" gewählt wurde. Und hat bereits vier Alben eingespielt, auf denen man Lovetts Vorliebe für Melodien hören kann und Einflüsse von Bill Evans über Brad Mehldau bis zu seinen etablierten Landsleuten. In der Unterfahrt stellt er im Trio mit Jan Sledak am Bass und Aidan Lowe am Schlagzeug sein brandneues Album "Through The Rain" vor.

Uri Gincel, Mi., 15. Juni; Uriel Herman, Sa., 18. Juni; Eyal Lovett, Do., 23. Juni, jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 448 27 94