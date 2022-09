Nicht weiß-blaue, sondern blau-weiße Fahnen werden am Samstag, 9. September, am Odeonsplatz wehen. Die Farben der Staatsflaggen seien "ein wunderbares Symbol für die enge Freundschaft zwischen Bayern und Israel", sagt Kultusminister Michael Piazolo. In diesem Sinne soll der Israeltag in München "jüdische Kultur und jüdisches Leben als ganz selbstverständlichen Bestandteil unserer Gesellschaft" feiern. Außer vielen Grußworten gibt es Essen und Getränke, Spiel, Informationen und Ideen aus Israel zu genießen und erfahren, und viel Kultur: die Tanzgruppe Freilach zum Beispiel, DJ Naviv Tal und um 19.30 Uhr ein Konzert von Natascha Miller und der Band Schwarzkatz, die italienische, jiddische und hebräische Musik spielen. Anlässlich des 50. Jahrestags des Münchner Olympia-Attentats tritt eine Auswahl der bayerischen Polizei gegen die erste Mannschaft des TSV Maccabi München zum Freundschaftsspiel an.

