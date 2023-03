Von Kurt Kuma

Als kürzlich im SZ-Kostprobenteam auszuhandeln war, wer das seit November an der Blutenburgstraße ansässige Lokal "Florentin" zum Zwecke des Testessens aufsuchen sollte, war die Sache schnell klar: Der Autor dieser Zeilen hatte just im Januar einige Tage in Tel Aviv verbracht und dort im Stadtteil Florentin genächtigt. Und nicht nur das: Die Pension hieß "Hostel Florentin" und befand sich, kein Scherz, in der Florentinstraße.