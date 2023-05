Bis auf ihn selbst und eine kleine Schwester wurde die gesamte Familie von Richard C. Schneiders Vater in Auschwitz ermordet. Für ihn, 1957 in München geboren und Angehöriger der ersten Generation nach der Shoah, ist jüdisches Leben ohne den Staat Israel, der jetzt im Mai 75 Jahre Staatsgründung feiert, nicht vorstellbar.

Der langjährige ARD-Korrespondent lebt seit gut zwanzig Jahren in Tel Aviv. In seinem neuen Buch "Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land" zeigt der Nahost-Experte Ressentiments und Ignoranz auf, die gerade in Deutschland den Diskurs über Israel bestimmen. Im Literaturhaus wird Schneider am Mittwoch, 3. Mai, nicht nur fünf, sondern gewiss viel mehr Fragen stellen beziehungsweise Antworten anbieten. Es moderiert Shahrzad Osterer (Bayerischer Rundfunk).

Die Sache mit Israel. Fünf Fragen zu einem komplizierten Land. Ein Abend mit Richard C. Schneider, Mi., 3.5., 20 Uhr, Literaturhaus München, Karten und Infos unter www.literaturhaus-muenchen.de