In den vergangenen 55 Jahren hat die Internationale Fachmesse für Sportartikel und Sportmode in München stattgefunden. Die diesjährige Ispo, die bis Dienstag, 2. Dezember, geht, ist die letzte hier. Im kommenden Jahr zieht die Messe um nach Amsterdam. Auf der Schau wurden regelmäßig neue Sportgeräte präsentiert. In fünfeinhalb Jahrzehnten sind dabei einige zusammengekommen. Nicht alle wurden zu Massenphänomenen. Und bei manchen stellt sich die Frage: Warum nur?

Power Skip (2000)

(Foto: Peter Kneffel/dpa)

Eine Leichtbauweise aus der Luft- und Raumfahrttechnik, eine Blattfeder, die beim Springen geradlinig wippt: Den im Jahr 2000 vorgestellten Power Skip gab es in vier Ausführungen – je nach Körpergewicht des Springers. Mehrere Hersteller haben solche Känguru-Schuhe in unterschiedlichen Ausführungen heute noch im Angebot.

Buggy Rollin (2001)

(Foto: Andreas Heddergott)

27 Rollen, die an einem Ganzkörperanzug angebracht sind: Der Buggy Rollin ermöglicht es, in jeder erdenklichen Haltung durch die Gegend zu rollen. Auf den Straßen durchgesetzt hat sich diese Art der Fortbewegung nicht unbedingt. Im Online-Shop des Erfinders gibt es die Anzüge noch, teilweise für mehrere Tausend Euro.

Zero Emission Machine (2000)

(Foto: Uwe Lein/AP)

Platz für vier Passagiere, zulässiges Gesamtgewicht 400 Kilogramm, 7000 Euro Anschaffungspreis: Die Zero Emission Machine wurde von einem Schweizer Hersteller präsentiert – der 2004 nach dem Bau von 120 Vier- und 300 Zweisitzern liquidiert wurde.

Trailskate (2000)

(Foto: Peter Kneffel/dpa)

Eine Mischung aus Rollerblades und Langlaufski: Dank Profilreifen konnte man mit dem Trailskate in jedem Gelände vorankommen. Die eingebaute Bremse wurde über ein Kabel mit der Hand betätigt. Einer der Hersteller meldete 2012 Insolvenz an. Das Prinzip lebt jedoch in den immer beliebteren Rollskiern weiter.

Grassboard (1998)

(Foto: dpa)

Eine Mischung aus Wellenreiten und Snowboarden: Das versprach das Grassboard, mit dem man auf Gras, aber nicht nur dort fahren konnte. In den Duden hat es die Bezeichnung geschafft, als Sport ist daraus allerdings kein Massenphänomen geworden.

Skatejet (2003)

(Foto: Stephan Rumpf)

Zugmaschine für Rollerbladefahrer: Der Skatejet war eine imposante Erscheinung. Mehrere Fahrer lieferten sich vor Jahren einmal ein Rennen im ZDF-Fernsehgarten. Sonst sind die rasanten Rasenmäher auf zwei Rollen allenfalls noch gebraucht zu haben.

Trikke (2003)

(Foto: Stephan Rumpf)

Offensichtlich ein Balanceakt: Zum Trikke-Fahren war kein festes Schuhwerk erforderlich. Heute ist das Gerät auch mit drei kurzen Ski anstelle von Rollen für die Piste erhältlich – und motorisiert als Patrouillenfahrzeug für die Polizei.

Airboard (2003)

(Foto: Stephan Rumpf)

Auf einem Luftkissen durch die Gegend schweben: Das versprach das in den Niederlanden entwickelte Airboard. Veraltete Internetseiten legen nahe, dass die Fahrzeuge mit bis zu 24 Kilometern pro Stunde unterwegs waren, 20 Zentimeter über dem Boden schwebten und offenbar einst für bis zu 14 000 Dollar zu kaufen gewesen waren.

Sbyke (2012)

(Foto: Stephan Rumpf)

Ein halbes BMX-Rad und ein Dreiviertel-Skateboard: Das Sbyke wird mit der Verlagerung des Körpergewichts über die Hinterachse gesteuert. Anders als viele andere Erfindungen der Ispo wird es noch verkauft.

Freecross (2011)

(Foto: Darren Jacklin/Picture Alliance/obs)

Ein mobiler Outdoor-Crosstrainer: Der Freecross wurde von der ehemaligen Biathletin Uschi Disl vorgeführt. Das Fitnessgerät stellt ein deutsches Unternehmen bis heute her, dank einer Fernsehspielshow hat es einigermaßen Bekanntheit erlangt. Vorderschutzbleche kosten allerdings extra.

Hillstrike Snowtrike (2018)

(Foto: Stephan Rumpf)

Mit Karacho bergab: Das Hillstrike Snowtrike will die Wendigkeit von Skiern mit der Stabilität eines Fahrrads verbinden. Immerhin schaffte es das Gerät im Jahr 2018 ins Finale der Ispo-Awards.

City Blitz (2000)

(Foto: dpa)

Tretroller als Erfolgsmodell: Die Ispo hauchte zur Jahrtausendwende dem einstigen Kinderspielzeug neues Leben ein, die Süddeutsche Zeitung unkte seinerzeit schon über die künftigen „Pflicht-Accessoires mobiler Städter“. Tatsächlich setzten sie sich in neuer Form als klappbare Kickboards durch - und das nicht nur mit dem Namen City Blitz, mit dem sie im Jahr 2000 präsentiert wurden.